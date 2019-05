Dünya değişti, artık her birimiz sadece global bir köyün değil, dijital bir ekosistemin de parçasıyız. Kimilerimiz bu dijital dünyanın içine doğduk, kimilerimiz sonradan yakaladık. Artık eğlenceden, bilgiye ve hatta arşiv kültürüne kadar her şey dijitalde!

Dijitalleşmenin dönüştürdüğü en göze çarpan sektörlerden biri kaçınılmaz olarak “müzik”. Öyle ki bugün Spotify ile 79 farklı ülkeden 207 milyonun üzerinde müziksever, 40 milyonu aşkın şarkıyı cebinde taşıyor. Üstelik Spotify Free ile 40 milyon şarkı, hiçbir ücret ödemeden, hatta kredi kart bilgisi dahi vermeden tüm kullanıcılara açık! İşte dijital çağ, işte müzik devrimi!



Müziksiz yaşayamam diyenlerdenseniz ister evde ister cepte, tüm cihazlarınızda müzik dinlemenin en kolay ve en iyi formülü olan Spotify Free tam size göre! Çünkü her zevke ve günün her anına uygun farklı tarzda milyonlarca şarkıyı, kaliteden ödün vermeden yasalara uygun şekilde keşfetme, dinlenme özgürlüğüne sahipsiniz. Peki SpotifyFree’yi en etkin şekilde nasıl kullanırsınız, tabi ki özelliklerini bilerek. Aşağıda sizin için bazı ipuçlarını derledik:



En etkin kullanım için Spotify Free’nin özellikleri:

• Mobil Veriden Tasarruf: “Data Saver” modunu etkinleştirip, veri tasarrufu ile daha az mobil veri kullanarak müzik dinleyebilirsiniz. Data Saver modu, dinlenilen müziği daha az mobil veri kullanacak şekilde optimize eder. Özellikle wi-fi bağlantısı olmadığında idealdir. Müzik dinlerken, internet paketinizden tasarruf etmek için tek yapmanız gereken, Ana Sayfa’dan Ayarlar’a gitmek ve Data Saver modunu açmak.



• Size Özel: Burada her şey size özel! Çünkü Spotify, platforma girdiğinizde size en sevdiğiniz sanatçıları soruyor ve buradaki tercihlerinize dayanarak müzik zevkinize uygun çalma listeleri sunuyor. Kişiye özel çalma listelerine Ana Sayfa’dan kolayca ulaşmak mümkün.



• Müziğin Kontrolü Sizde! Seç-Dinle Çalma Listeleri: Müzik dinlerken kontrol artık sizde! Size özel oluşturulan 15 adet Seç-Dinle çalma listesi üzerinden herhangi bir şarkıyı dinleyebilir üstelik dilediğiniz sırada dinleyip, istediğiniz kadar şarkı atlayarak en sevdiklerinize anında ulaşabilirsiniz.



• Zevkinize Uygun Çalma Listeleri Oluşturma: Hafta sonu partisinin DJ’yi olmak isteyenlere ya da spor yaparken, ders çalışırken veya oyun oynarken kendisine eşlik eden şarkılar hep yanında olsun isteyenlere… Spotify Free’de kullanıcının her anı için müzik var, hem de kendi istedikleri şarkılarla. Nasıl mı? Tarzınıza ya da o anki modunuza uyun çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, istediğiniz şarkıları aramanız, çalma listesine dahil etmeniz ve bu listeye bir isim vermeniz. Hatta ön izleme bile yapılabiliyorsunuz. Sizin oluşturduğunuz çalma listeleri de Spotify’ın radarında, çünkü Spotify, kullanıcının kendi çalma listelerindeki tercihlere göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve şarkılar sunmaya aralıksız devem ediyor.



• Geri Bildirim ve Kullanımı Kolaylığı: Müzik dinlerken hangi şarkı ve sanatçıları sevdiğinizi KALP(ya da GİZLE) simgeleri ile işaretleyebilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıları Favorileri çalma listesine kaydetmek için KALP simgesine, dinlemek istemediği şarkıları gizlemek için ise GİZLE simgesine tıklamanız yeterli. Spotify, müzik dinleme tercihlerinize ve seçtiğiniz şarkılara verdiğini geribildirimlere göre size özel çalma listelerini sürekli güncelliyor, geliştiriyor.



• Telefonun otomatik tuş kilidi devrede olsa da müzik susmuyor: Spotify Free’de telefonun otomatik tuş kilidi devreye girince ya da telefonunuzu çantaya attığınızda ekran değişse de müzik asla kesilmiyor.



• Sadece müzik değil: Spotify Free’nin sundukları sadece müzikle de sınırla değil. Podcast yayınlarını, komedi show’ları izlemek hatta dil öğrenmek bile mümkün.