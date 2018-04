Medya Lions kategorisinde Ogilvy & Mather büyük ödülü kazandı.





Cannes Lions Yaratıcılık Festivali’nde Media Lions ödülleri sahiplerini buldu.Yazı: Fatma KarahasanOgilvy & Mather Amsterdam, Funeral Insurance Company (Funeral Sigorta şirketi)’nin Dela Brand markası için hazırladığı ‘Why wait until its too late’ (Çok geç olana kadar beklemeye ne gerek var?) adlı kampanyasıyla büyük ödüle layık görüldü. Kampanyanın medya ajansı ise Mediavalue Eindhoven. Media Lions’ta Türkiye’den katılan 41? 29! ve Grey İstanbul da bronz ödül kazandı. 41? 29! Özyeğin Üniversitesi için hazırladığı ‘The Game of Your Life’ (Hayatının Oyunu) ile; Grey İstanbul ise Uluslararası Af Örgütü için hazırladığı ‘Frame of Speech’ kampanyası ile bronz aslana layık görüldü.