5 bin yıllık geçmişiyle yoga Dijital Deneyim Müzesi’nde

Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Müzesi’nde “Immersive Yoga” etkinlikleri başlıyor. Bu kez yogaseverler bambaşka bir deneyim yaşayacak.

“Immersive Yoga”, Night Shift etkinlikleri dahilinde YogaKioo eğitmenlerinden Sevim Parıltı 24 Eylül’de, Ayla Karakoç 1 Ekim’de, Yeliz Balcı 8 Ekim’de ve Gaye Beste Kiper 15 Ekim’de Dijital Deneyim Müzesi’nde olacak. Katılımcılar Avrupa’nın en büyük immersive odalarından biri olan “Sürükleyici Deneyim” odasında 360 derece duvar ve zemin projeksiyonunda doğayla baş başa hissiyatıyla sürükleyici bir yoga fırsatı bulacak. İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi’nde şehrin stresinden uzaklaşıp görsel ahengin yaratacağı dinginliği yakalamak isteyenler için etkinlik biletleri Passo’da satışa çıktı.

Etkinlik Takvimi:

24 Eylül, 20.30-22.00 Sevim Parıltı

1 Ekim, 20.30-22.00 Ayla Çakır

8 Ekim, 20.30-22.00 Yeliz Balcı

15 Ekim, 20.30-22.00 Gaye Beste Kiper