Copilot koltuğundan bildiriyorum. Hava güneşli. Manzara şahane. Megane Sedan’ı deneyimlemek üzere Bodrum’dayım… Renault sanki son zamanlarda kadınları heyecanlandırmak üzerine kurdu planlarını. Neden mi?

Yazı: Gözde Kaynak

Herkesin hayatında bir Renault macerası vardır sanıyorum. Bu Fransız’ın ülkemizle yakından bir akrabalığı var. Benim çocukluğumdan hatırladığım en eski hatıra, yeşil renkli bir Renault 12’de geçiyor mesela… Bunun Toros’u, Broadway’i var ki mutlaka gözünüzün önüne geliyordur markaları duyar duymaz modellerin neye benzediği. Galiba marka olmak böyle bir şey. Bu nedenle Renault ne zaman yeni bir model tanıtsa sanki görmezsem geçmiş güzel günlere ayıp olacakmış gibi geliyor. O zaman Megane’ın klasik çizgileri ile hatchbag’in sportif karakterine tezat yeni modeli ile kısa birlikteliğimizden biraz bahsedeyim… Kışa beş kala, Bodrum’un son güneşli günlerinden birinde Muğla- Milas Havaalanı’nda tanışıyoruz kendisiyle. Otelimize gitmek üzere anahtarları teslim alıyoruz diğer gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. Bu defa sürücü koltuğu yerine hemen yanındaki yolcu koltuğuna kuruluyorum. Amacım belli, hem mavi ve yeşil doğanın tadını çıkaracağım hem de otomobili daha detaylı inceleme fırsatı bulacağım.



İŞTE SEDAN…

• Motoru akıllı çalıştırma sistemiyle devreye sokuyor ve gaza basıyoruz.

• Konvoy halinde gittiğimiz için mesafe takibi önemli. Ani frenlerde sarsılmadığımı söylemem gerekiyor.

• Tek tuşla açtığımız panoramik cam tavan Bodrum’un hakkını vermemizi sağlıyor. Çok da havalı!

• Ben daha önce Megane hatchbag ile şehirler arası bir yolculuk yapmıştım, dört kadının valizleri ile sığmayı başarmıştık ama Sedan’ın bagaj hacmi çok daha göz doldurucu. Kendi sınıfında bir rekora imza atıyor (550dm3).

• Daha önce Espace ve Talisman modellerinde de sunulan Multi- Sense teknolojisi, sürücünün sürüş deneyimini kişiselleştirmesine imkan veriyor. Orta konsolda yer alan tuş sayesinde, R-LINK 2 ekranında gösterilen önceden ayarlanmış beş farklı sürüş ayarına erişmek mümkün: Neutral, Sport, Comfort, Perso ve Eco.

• Tabii ki son dönemde birçok otomobilde rastlamaya başladığımız eller serbest bagaj açma sensöründen de bahsetmek gerek. Bence bu teknoloji kadınlar için yaratıldı. Eller dolu alışverişten gelen ya da kucağında çocuğuyla bagajdaki puseti çıkarması gereken kaç kişi var orada?

• Bir kadın dostu teknoloji daha: Eller serbest park sistemi de Sedan’ın güzelliklerinden.

• Tablet büyüklüğündeki yol bilgisayarı ise hem sürücünün yoldan gözlerini ayırmadan kontrol yapabilmesini sağlıyor hem de otomobilin daha şık görünmesini.

• Otomobilin içi konforlu ve geniş. Kullanılan ışıkların beş farklı renkten istediğinize dönüşmesi ise eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

• Türkiye’de Megane Sedan; Joy, Touch ve Icon olmak üzere 3 ekipman seviyesi ve 2 benzinli (1.6 16V 115 bg MT&1.2 Tce 130 bg EDC), 4 dizel motor seçeneği (1.5 dCi 90 bg MT&1.5 dCi 110 bg MT ve EDC&1.6 dCi 130 bg MT) olmak üzere altı farklı motor ile pazara bu ay sunuluyor.



