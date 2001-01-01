Audi’nin kompakt SUV modeli Q2 yenilikçi tasarımı ve gündelik hayata uyumu ile ön plana çıkıyor.

BU SEFER ÖNCE RENKLERDEN BAŞLAYALIM ÇÜNKÜ Q2 TEST ARACI GELDİĞİNDE BİZ DERGİ OLARAK RENGİNE VURULDUK. Elbette satın alırken renk, sıralamanın üst kısmında yer almıyor ama dış tasarımda 12 farklı renkte boyalı dokunuşlar mümkün, bir çoğu da canlı renklerden oluşuyor. Dış tasarımda durum böyle olunca iç tasarımda da döşeme ve işlemeler için canlı renkler kullanabiliyorsunuz.



Renklerin gücü ile Q2’nin yapısı birleştiğinde ilk bakışta single frame ızgarası, geniş hava girişleri sayesinde keskin kenarlı ve güçlü bir SUV olarak göz alıyor.



Fit, çünkü yüksekliği 1.51 metre genişliği 1.79 metre. Çıkıntıların kısa tutulması ile birlikte aracın uzunluğu 4.19 metre, aks mesafesi ise 2.60 metre. Durum böyle olunca günlük şehir hayatımızda önemli bir yere sahip olan park olayında herhangi bir park alanına rahatlıkla sığabiliyor.



Ve kapıyı açıp sürücü koltuğuna yerleşiyoruz. Virajlarda daha güçlü destek sağlayan koltuk yan destekleri ve sırtı rahatlatan ergonomik oturma pozisyonu ile uzun yolculuklarda yorgunluk minimuma iniyor.







HAVASI BAŞKA

12.3 inçlik dijital gösterge paneli oldukça dikkat çekici. 2 farklı ekran moduna sahip. Görüntü çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerinden değişiyor. MMI touch özelliğine sahip MMI navigasyon plus ile rotadan çıkmanız pek mümkün değil. Menü yapısı ve döner/basmalı kontrol düğmesi üzerinde yer alan kaydırma ve yakınlaştırma/uzaklaştırma hareketlerinin yapılmasını sağlayan dokunmatik alanda kullanımı keyifli bir hale getiriyor.



Güvenlik konusunda da son derece iddialı Audi Q2. Radar sistemini kullanarak yaya geçişleri ya da otomobilin önündeki araçtan kaynaklanan tehlikeli durumları tespit edebiliyor. Sistem sürücüyü uyarıyor ve gerekli olması halinde düşük hızlarda otomobili durdurana kadar fren yapıyor.



Audi Q2 ses sistemi, ışık sisteminde adeta bir gece kulübü efekti yaratıyor. Bang&Olufsen ses sistemi ve tam 14 hoparlör, ayrıca LED iç aydınlatma, gece sürüşlerini bambaşka bir havaya büründürüyor.







GÜVENLİ SÜRÜŞ

En üst düzey TDI motor seçeneği ve 2.0 TFSI’de standart olarak quattro permanent dört çeker sürüş sistemi yer alıyor. Müşteriler ayrıca 110 kW (150 hp) güce sahip 2.0 TDI motor ile de quattro sürüş sistemini tercih edebiliyor. Böylece, quattro hem sürüş keyfini hem de güvenliğini birleştirerek, deneyimi bir üst düzeye çıkarıyor.



Opsiyonel Audi drive select yol tutuş sistemi ile sürücü auto, comfort, dynamic, efficiency ve individual olarak sıralanan beş farklı mod arasından seçim yapabiliyor. Sistem, direksiyon ve vites değiştirme özelliklerinin yanı sıra opsiyonel adaptif tampon kontrolüne sahip süspansiyon gibi bir dizi sistemin hareketini etkiliyor. ESC Offroad modu ve yaklaşık 15 santimetrelik yer yüksekliği sayesinde Q2, zorlu arazi yapılarında da ben varım diyor.







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