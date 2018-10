Ailelerimiz en güvendiğimiz limanımız, en sağlam destekçilerimiz ve en çok sevildiğimiz yerdir.

Günlük koşturmaca arasında ailelerimizle geçirebildiğimiz zaman o kadar kısıtlanıyor ki, bu en değerli varlılarımıza yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Bunun pişmanlığını bir araya gelip neşeli kahkahalarımızla tüm mahalleyi inlettiğimiz zaman daha iyi anlayabiliyoruz.



1- Mutlu olursunuz

Ailemiz ile daha fazla zaman geçirmenin en temel getirisi tabii ki verdiği sonsuz mutluluk hissidir. Gezegen üzerinde size en yakın insanlardan oluşan bu topluluk içerisinde geçen her saniye vücudumuzun tüm hücrelerine mutluluk aşılar. Bu mutluluktan beslenen zihnimizde hayata karşı her zaman daha hazır ve tetikte olur.







2- Psikolojinize iyi gelir

Günlük hayat istemeden de olsa birçok sıkıntıyı beraberinde getirir. Her gün karşılaşılan olumsuz ve sıkıcı durumlar gün sonunda kocaman bir stres topu olarak bizimle evlerimize kadar gelirler. Bu bulutları dağıtmanın en kolay yolu, ailenize ayıracağınız güzel zamanlar olacaktır. Sevdiğiniz insanların gözlerinizin içine gönderdikleri pozitif enerji sayesinde günün tüm kiri ve pasının zihniniden kopup gittiğini hissedeceksiniz.



3- Güvende hissedersiniz

Hayattaki en güvenli limanımız neresi diye düşünmeye bile gerek yok. Cevap tabii ki ait olduğunuz insanlar ve ev olacaktır. Bu durumda ne zaman kendiniz ile ilgili kuşkuya düşseniz, ya da yeni adımlar için desteğe ihtiyacınız olursa yanaşacağınız yeri biliyorsunuz.







4- Eğlenceye doyarsınız

Aile demek, kocaman bir eğlence balonu ile seyahat etmek demektir. En doğal ve içten kahkahaların atıldığı, en fütursuz eleştirilerin yapıldığı ve en doyumsuz sohbetlerin edildiği yer olan bu alanda, gerçekten eğlenceye doyarsınız. Çünkü saf sevgi, beraberinde rahatlığı, rahatlık beraberinde iyi hissetmeyi getirir. İyi hissetmekte yanında neşe ve kahkaha ile gezer. Sonuçta bu yolculuğun en eğlenceli kamarasında olduğunuzu unutmayın.