menu

close

menu

close

menu

close

Air Hokey ile eğlence

S.M.A.R.T Teknoloji, son oyunu Air Hockey ile aileniz ve arkadaşlarınızla eğlenceli saatler geçirmenize imkan tanıyor.
Televizyonlarda görmeye alışkın olduğumuz oyunları tablet üstü bilgisayarlara taşıyan S.M.A.R.T Teknoloji, yeni oyunu  Air Hockey ’i teknoloji severlerin beğenisine sunuyor. Eğlence parklarında rastladığımız Air Hockey heyecanını tabletinizle her yere taşıyabilir, dijital çağın dijital oyunlarının keyfini arkadaşlarınız ve ailenizle yaşayabilirsiniz. Teknosa ve seçkin teknoloji marketlerinde satışa sunulan Air Hockey'in fiyatı  39.90 TL
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler