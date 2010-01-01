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Akrep burcunun en iyi 10 özelliği

Akrep burcunun en iyi özellikleri nelerdir?

Sır tutmayı iyi bilir.



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