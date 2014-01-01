Kahve içmeden ayılamayanlar, yaratıcılığını konuşturmak için kahveden medet umanlar, bir keyif aracı olarak kullananlar, gün içinde kahve üzerine kahve tüketmeye bayılanlar...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan Usta



Onlardan çok var! Bir de kahveye araç değil, amaç olarak bakanlar, işi gücü kahve olanlar var. İşte biz o kadınları bulduk! 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne öznesi kahve olan bir sohbet yakışırdı çünkü...



ASLI YAMAN, ULUSLARARASI KAHVE EĞİTMENİ, 38

“Kahve, ulaşmak istediğim hikayelere doğru yepyeni bir pencere açtı”

İşletme bölümünde yüksek lisansını yaptıktan sonra kahve sektörüne John’s Coffee ile adımını atan Aslı Yaman, Rusya’da bugün en büyük nitelikli kahve üreticisi olarak bilinen Soyuz Coffee Roasting’de üretim direktörü olarak kariyerine devam etmiş. O, bu sektörde aslında dünyaca tanınan bir isim. 2014 yılında İtalya’da düzenlenen Dünya Kahve Demleme Yarışması’nın birincisi, Nitelikli Kahveciler Birliği’nin (Specialty Coffee Association) dünyadaki sayılı eğitmenlerinden biri. Aynı zamanda ortağı Hanife Özyurt Pekkip ile kurduğu Kimma markası vesilesiyle kahve üretiminde kadın gücünü destekleyen projeler yapıyor. Bu projeler kapsamında Ruanda başta olmak üzere kahvenin yetiştiği bölgelerdeki bazı çiftlikler ile çalışıyor. Türkiye’de ve yurt dışında kahve ile ilgili eğitimler vermeye devam ediyor.



