Anadolu Ateşi, İstanbul'da!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, İstanbul'da sahne alacak.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın 91 ülkesindeki birçok şehirde sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, uzun bir aradan sonra İstanbullular ile bir araya gelecek.



Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği dans topluluğu, 1 Şubat'ta Ülker Sports Arena'da hayranlarıyla buluşacak.



Dans topluluğunun gösterisi öncesinde Anadolu Ateşi'nin ikinci nesli olarak yetişen "Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu" Kıvılcım grubu sahne alacak.



(AA)