60’ıncı Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nin en dikkat çeken konuşmacılarından birisi , punk stilinin yaratıcısı, dünyaca ünlü aktivist modacı Vivienne Westwood’du. Modacının “Öyküler bir anlatımdan, moda da tasarımdan daha fazlasıdır” başlıklı konuşması sık sık alkışlarla kesildi.





Yazar: Fatoş KarahasanGençlik yıllarında, o zamanki sevgilisiyle birlikte anarşist akımların bir parçası olan Westwood, “anarşi” işaretini yaygınlaştırarak ve Sex Pistols grubunun tasarımlarını yaparak ün kazandı. “Anti establishment”ın yani düzene karşı olan duruşun öncülerinden olan modacı, Cannes’da sözlerine şu cümlelerle başladı: “Biz isyancılardık. O zamanlar bizden önceki nesilden mefret ediyorduk. Yenilik arıyorduk. Punk bize yeni bir kimlik verdi. Geçmişte sadece geleceğe bakmak ve geçmişi yok etmek gerektiğini düşünürdüm. Daha sonra bu görüşüm değişti.” Konuşması boyunca dünyanın daha iyi bie yer olması için çabaladığını anlatan Vivienne Westwood, Cannes’ın ünlü Festival Sarayı’nın en büyük salonunu dolduran binlerce reklamcıya, “Dünyayı sizler kurtarmak zorundasınız. Sorumluluk almak zorundasınız. Dünyayı değiştirmek için anarşi yetmez, yeni fikirler gerekir. Yaptığınız işlerle insanları dönüştürmeye çalışın” diye seslendi ve şu tavsiyelerde bulundu:* Şirketler konuşuyor, ancak her şey lafta kalıyor. Düşündüğünüzü yaşayın, anlatın, yaşatın.* Zekanızı dünyayı anlamak ve onu düzeltmek için kullanın.* Öyküler anlatın.* Sıradan benliğiniz sadece tüketmek ister, düzenin parçası olur. Siyasetçiler sizin bu yanınıza hitap eder. Sizlere övgü dolu konuşmalar yaparlar. Gelişmenize izin vermezler. Hatta bildiklerinizi bile unutturur ve dünyayı durağan bir noktaya getirirler.* Oysa, yapmanız gereken mükemmel kimliiğinizi geliştirmenizdir. İyi şeyler yapmak için sanat galerilerine gidin, felsefe okuyun, geçmişi anlamaya çalışın, insanlığın kültürel mirasını yakından tanıyım. Geleceği anlamak için geçmişe bakın. Sonra kendi fikirlerinizi oluşturun.* Dünyamız öyle bir hale geldi ki, her yerde zenginler doğayı mahvediyor. Fakirlerse korumaya çalışıyor. Siyasiler zenginlerin daha zengin olması için çalışıyor.* Pek çok ülke insan hakları sorunlarıyla boğuşuyor. Dünyayı korumak isteyenler hapise atılıyor, işkence görüyor hatta öldürülüyor.* Bu yüzden harekete geçin. Dünyayı düzeltmek istiyorsanız önce kendinizi düzeltin.19 finalistlik 5 bronzCannes Lions’da şu ana kadar, ülkemiz 19 finalistlik elde etti. Ayrıca, Açık Hava dalında Rafineri Cnbc-e kampanyasıyla; Medya’da 41? 29! Özyeğin Üniversitesi için hazırladığı Hayatının Oyunu ve Grey İstanbul Amnesty International için hazırladığı çalışmayla; Basın dalında TBWA Pera Boya için ve DDB&Co. Finans Leasing için hazırladıkları ilanlarla birer Bronz Aslan sahibi oldular. Cannes Lions Türkiye temsilcisi Doğan Burda ile Reklamcılık Vakfı’nın, Akmerkez sponsorluğuyla düzenlediği Genç Aslanlar Yarımasını kazanan gençlerimiz de Cannes’da ödül için yarıştılar.