Angry Birds yeniden!

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Mobil oyun Angry Birds, Epic isimli yeni bir macerayla meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Angry Birds, yeni sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. Angry Birds Epic isimli yeni oyun , öncekilerden farklı bir oyun deneyimi sunuyor.

Önceki oyunlarda genelde sapanla kuşları fırlatıp hazırlanmış yapıları yıkma mantığı vardı. Epic'de ise bu mantık yerine sıralı RPG olarak adlandırılan bir yöntem tercih edilmiş. Oyuncular belli hareketleri sırayla yaparak oyundaki rakiplerini yenmeye çalışıyor. Epic'in bir diğer özelliği ise şimdilik sadece Kanada , Yeni Zellanda ve Avustralya 'da kullanıma sunulması. Bundaki amaç ise yeni oyun mantığını ve oyun içi satın alımları test etmek. Gelen yorumlara göre yapılacak düzenlemelerden sonra oyunun tüm dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor. Üretici firma Rovia bu yöntemi Angry Birds Go isimli oyunda da kullanmıştı. Artık çok alışılan eski mantığın terk edilmesi ve tamamen farklı bir yapıya gidilmesi Angry Birds'ün bir süre daha mobil dünyada yer alması için atılmış bir adım olarak görülüyor.