Sizi büyüleyen, size yeni kapılar açan, sizi cesaretlendiren anılarınızı Instagram'da #anılarınhastasıyım hashtag'i ile paylaşarak, fotoğraflarınızın Elele dergisinin Ocak 2015 sayısında yer alması şansını yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken 8-18 Aralık tarihleri arasında fotoğraflarınızı paylaşmak ve #anılarınhastasıyım hashtag'ini kullanmayı unutmamak!
Katılım için...
1. Aşağıda linki yer alan iki videoyu izleyin!
2. Sizi büyüleyen, size yeni kapılar açan, sizi cesaretlendiren, kendinize
ait anı fotoğraflarınızı Instagram'da #anılarınhastasıyım hashtag'i ile paylaşın. Fotoğrafınızın altına Ayhan Sicimoğlu videosunda en çok sevdiğiniz anın hangisi olduğunu yazmayı da unutmayın!
Allianz’a Sürpriz Videosu
http://youtu.be/Iro_Ka6gfi4
Perde Arkası Videosu
http://youtu.be/aQ7FyAM3dts
* Elele ve Allianz jürisi tarafından seçilen fotoğraflar Elele dergisinin Ocak 2015 sayısında yer alacaktır.