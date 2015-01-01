#anılarınhastasıyım

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Hayat bazen karşımıza sigortalanmaya değer anılar çıkartıyor! Allianz Türkiye ofisine Ayhan Sicimoğlu tarafından yapılan sürprizin ardından #anılarınhastasıyım hashtag’i ile başlattığı paylaşımları biz de çoğaltarak büyütüyoruz.