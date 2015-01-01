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#anılarınhastasıyım

Hayat bazen karşımıza sigortalanmaya değer anılar çıkartıyor! Allianz Türkiye ofisine Ayhan Sicimoğlu tarafından yapılan sürprizin ardından #anılarınhastasıyım hashtag’i ile başlattığı paylaşımları biz de çoğaltarak büyütüyoruz.
Sizi büyüleyen, size yeni kapılar açan, sizi cesaretlendiren anılarınızı Instagram'da #anılarınhastasıyım hashtag'i ile paylaşarak, fotoğraflarınızın Elele dergisinin Ocak 2015 sayısında yer alması şansını yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken 8-18 Aralık tarihleri arasında fotoğraflarınızı paylaşmak ve #anılarınhastasıyım hashtag'ini kullanmayı unutmamak!

Katılım için...
1.  Aşağıda linki yer alan iki videoyu izleyin!
2.  Sizi büyüleyen, size yeni kapılar açan, sizi cesaretlendiren, kendinize ait anı fotoğraflarınızı Instagram'da #anılarınhastasıyım hashtag'i ile paylaşın. Fotoğrafınızın altına Ayhan Sicimoğlu videosunda en çok sevdiğiniz anın hangisi olduğunu yazmayı da unutmayın!

Allianz’a Sürpriz Videosu
http://youtu.be/Iro_Ka6gfi4
 
Perde Arkası Videosu
http://youtu.be/aQ7FyAM3dts
 
* Elele ve Allianz jürisi tarafından seçilen fotoğraflar Elele dergisinin Ocak 2015 sayısında yer alacaktır.
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