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#anılarınhastasıyım

Anılarını Instagram’da #anılarınhastasıyım hashtag’i ile paylaşanlar, fotoğraflarının Elele’de yayınlanması şansını yakalayarak unutulmaz birer anıya daha sahip oldular!
Hastası olduğumuz paylaşımlar
Allianz Türkiye ofisine Ayhan Sicimoğlu tarafından yapılan sürprizin ardından #anılarınhastasıyım hashtag’i ile başlattığı paylaşımlar giderek çoğalıyor! Aralık ayında Elele olarak, ‘Sizi büyüleyen, size yeni kapılar açan, sizi cesaretlendiren anılarınızı Instagram’da #anılarınhastasıyım hashtag’i ile paylaşın, Elele dergisinde yer alma şansını yakalayın’ dedik. İşte hastası olduğumuz anılar... 
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