Utku Demirsoy'un üçüncü kişisel sergisi "40 Rüya", Ankara'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.





Fotoğraf sanatçısı Utku Demirsoy'un sergisi için Haluk Bilginer, Bülent Ortaçgil, Zakkum, TNK, Aydilge, Canan Ergüder, Ayça Bingöl, Bijen Rahimi, Tuan Tunalı, Oğuzhan Uğur, Sinan Güler, Hazal Filiz Küçükköse, Flört, Yusuf Demirkol, Mehmet Turgut, Cantuğ Turay, Begüm Topçu, Gizem Altunay, Güntaç Özdemir, Hakan Gerçek, Ahmet Çevik gibi bir çok sanatçı sergi için objektifin karşısına geçti.18 Mart'ta saat 17.00 de Ankara Armada AVM'de açılış kokteyli ile açılan sergi Mart sonuna kadar devam edecek. Sergi Ankara'dan sonra İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi bir çok şehirde gösterime girecek. Demirsoy, iddialı bir sergi hazırladıklarını belirterek fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesi sergiye beklediğini söyledi.