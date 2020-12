Sevginizi ifade etmenin en zarif hali olan mücevherlerle şıklığı yaşam tarzı haline getirmiş sevdiklerinizi bu yılbaşında mutlu etmeye ne dersiniz? Yeni yılda sevdiklerinizi ECCE’nin iyi hissettiren, baktıkça mutluluk veren mücevherleri ile şımartın.

Yeni yıl armağanı olarak sevdiklerinize farklı ve özel bir hediye arıyorsanız 'zarafeti' ön plana çıkartan, iyi hissettiren tasarımlarıyla “ECCE” tam aradığınız adres. Yılbaşında sevdiklerine, yıllar boyu hatırlanacak, özel bir armağan almak isteyenleri ışıltılı dünyasına davet eden “ECCE”, tasarımlarıyla kendinizi daha iyi hissettirmeye hazır. Zarafet ile şıklığı, pırlanta ve altının eşsiz uyumu ile buluşturan “ECCE”, yılbaşında şık ve zarif hediye alternatifleri sunuyor.





Eğlenceli ve şık bir alternatif: Esprili pinler



925 ayar gümüş üzeri 14 ayar altın kaplamalı ECCE Pinleri, gurmelere özel çatal-bıçak’tan, doktorlara özel steteskop’a, patiseverler için patilerden, kırmızı ruj sevdalılarına dek geniş bir ürün gamına sahip. İster gömleğinize, ister kot ceketinize, ister çantanıza… istediğiniz yeri pinlemek size kalmış.



ECCE Harf Koleksiyonuyla farkınızı ortaya koyun



Büyük beğeni toplayan ECCE fontunun büyük boyda tekli küpe olarak tasarlanmasıyla ortaya çıkan ‘ECCE Very Very Big Initial Earring’ koleksiyonu şık bir hediye alternatifi arayanlar için doğru tercih. Kendi yuvarlak pinlerinin yanı sıra istediğiniz küpenizle de kombinleyebileceğiniz tasarımları; ECCE pırlantalı minik harf küpelerinizle de kullanabilirsiniz. ECCE Harf Koleksiyonu, uzun ve kısa zincir alternatifleriyle hem kolye hem de küpe olarak kendiniz ya da sevdiğinizin baş harfini yanınızda taşımanın en şık yolu.



Hareketli bileklik ve minik küpelerle sevdiklerinizi şımartın



Zarafeti, modern çizgilerle birleştirerek göz alıcı mücevherler tasarlayan “ECCE”de her zevke uygun bir tasarım var. Sevdiklerinin ismini ya da baş harfini hep yanında taşımak isteyenlere özel tasarlanan hareketli bileklikler çok özel bir hediye alternatifi. Kendi tarzını oluşturmak isteyenlere özel tasarlanan minik halka küpelerle ise şıklığınızı “minik bir dokunuşla” tamamlamak mümkün. Tek olarak satılan minik küpeler, minimal tasarımlarıyla tarzınızı ortaya çıkaracak.



Yeni yılda siz de sevdiklerinizin kalbini, zarif bir ECCE tasarımıyla fethetmeye ne dersiniz?



ECCE’nin iyi hissettiren diğer tasarımlarına www.eccediamonds.com adresinden ulaşabilir, ayrıca Zorlu Center Beymen ve Trendyol’dan da dilediğiniz tasarıma ulaşabilirsiniz.