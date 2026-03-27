Anneler Günü 2026 ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak. Baharın en taze günlerine denk gelen bu anlamlı tarih, takvimlerde şu şekilde yerini aldı:

2026 Anneler Günü Ne Zaman?

Tarih: 10 Mayıs 2026, Pazar

Hazırlık Yapacaklar İçin Kritik Hatırlatmalar

Bu özel günün pazar gününe denk gelmesi, hem ailece yapılacak kahvaltılar hem de kısa hafta sonu kaçamakları için harika bir fırsat sunuyor. Planlarınızı aksatmamak adına şu detaylara dikkat edebilirsiniz:

Hediye ve Kargo: Online alışveriş yapmayı planlıyorsanız, yoğunluk oluşabileceğini göz önünde bulundurarak siparişlerinizi en geç 4-5 Mayıs tarihlerine kadar tamamlamanız faydalı olacaktır.

Rezervasyon: Eğer dışarıda bir pazar kahvaltısı veya akşam yemeği düşünüyorsanız, mekanların aylar öncesinden dolabildiğini hatırlatmakta fayda var; Nisan ayı sonu rezervasyon için ideal bir zaman.

Çiçek Siparişi: 10 Mayıs sabahı yaşanacak yoğunluktan etkilenmemek için yerel çiçekçinizle önceden görüşüp teslimat saatini netleştirebilirsiniz.

Anlamlı Bir Kutlama İçin Öneriler

Annenize vereceğiniz en değerli şeyin zamanınız olduğunu unutmayın. İşte günü daha özel kılabilecek birkaç küçük dokunuş:

Nostalji Kuşağı: Eski aile albümlerini dijital ortama aktarıp ona sürpriz bir video hazırlayabilirsiniz.

Bahar Yürüyüşü: 10 Mayıs'ta İstanbul ve çevresinde (Hava durumu tahminlerine göre) doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir yürüyüş rotası planlayabilirsiniz.

El Emeği: Kendi ellerinizle hazırlayacağınız bir kahvaltı sofrası, dışarıdaki en lüks restorandan çok daha kıymetli hissettirecektir.