Anneler Günü programları

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Anneler Günü'nde annenizi mutlu etmek, dinlendirmek ve eğlendirmek için alternatif programlara göz atın!

Yazı: Sinem Gürleyük



Cipriani’den özel

The Istanbul Edition Hotel’de hizmet veren ve Cipriani, mayıs ayının en değerli günü için özel bir menü yarattı. Spesiyal lezzetlerini İstanbul’da misafirleriyle buluşturan restoranın bu gün için sunduğu menü İtalyan Şef Gabriele Chilovi tarafından hazırlandı. Menüde portakal, greyfurt ve nohutla harmanlanmış karides salatası, lagos balığı, creme brulee ve restoranın en özel kokteyllerinden biri olan Bellini gibi lezzetler bulunuyor. Dilerseniz yemekten önce ESPA SPA’nın rahatlatıcı masajlarından birini deneyimleyebilir hatta geceyi otelde geçirebilirsiniz. Otelin hafta sonu için özel konaklama paketleri 245 euro’dan başlıyor.

Adres: Levent Mah. Büyükdere Cad. No:136 Levent, İstanbul

Tel: (0212) 317 77 00



Lezzet dakikaları

Kuruçeşme Kahvesi sıcak atmosferi ve modern mimarisi ile Anneler Günü’nde ailelere keyif ve huzur dolu bir hafta sonu fırsatı sunuyor. Boğaz’ın buluşma noktası Kuruçeşme Kahvesi, annelerin kendilerini değerli hissedecekleri bu anlamlı güne özel olarak annelere kahvaltı keyfi hediye ediyor. Eğer mekana ailecek giderseniz annenizin yapacağı kahvaltı ücretsiz olacak. Ailenin diğer fertleri içinse kahvaltı fiyatları 18 Lira’dan başlıyor.

Adres: Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:109 Arnavutköy, İstanbul

Tel: (0212) 287 87 00



Modern keyif

İstanbul’un yeni nesil oteli Le Méridien İstanbul Etiler, Anneler Günü’ne özel sürprizlerle tüm anneleri bu özel günü kutlamaya davet ediyor. Bu günü Le Méridien’de geçirecek anneler, ‘Brunchart’a katılan çocuklarının hazırlayacakları çeşitli sürprizlere ve Explore Spa ile Fitness’daki masaj ve cilt bakımlarında yüzde 50 indirim kuponuna sahip olacaklar. Brunch’ta tadacağınız nefis lezzetler de cabası. Brunch ücreti kişi başı 100 Lira.

Adres: Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. No:39 Etiler, İstanbul

Tel: (0212) 384 00 00



