Annelere Özel Uygulama: “En Değerlim Annem”

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Diva Pırlanta, annelere özel düzenlediği “En Değerlim Annem” yarışması ile annesini pırlantanın büyüleyici ışıltısı ile mutlu etmek isteyenlere harika bir fırsat sunuyor

Annelere tek bir gün değil, her gün özel olduklarının hatırlatılması mottosundan yola çıkılarak hazırlanan ve 28 Mayıs’a kadar devam edecek “En Değerlim Annem” uygulamasında tek yapmanız gereken, annenizi en iyi ifade eden değerli taşı seçerek, birlikte en sevdiğiniz fotoğrafınızı uygulamaya yükleyip annenize olan sevginizi anlatmak.



Kazananın oylama ile belirleneceği yarışmada, oylama sonunda ilk 10’a girenler arasından jürinin seçeceği 1. kişi Aşk-ı Bahar, 2. kişi Lale Pırlanta Kolye, 3.kişi Kalp Altın Bileklik kazanma şansı yakalayacak.



Siz de 28 Mayıs tarihine kadar facebook.com/divapirlanta sayfasını ziyaret edebilir, en değerli varlığınız anneniz için harika bir pırlanta kazanma fırsatı bulabilirsiniz.