Şehir içinde bir brunch ya da şehir dışında bir tatil kaçamağı! Annenize biraz mutluluk biraz eğlence biraz dinlenme biraz da lezzet hediye etmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken güzel bir mekan seçmek!

Dolu dolu bir Anneler Günü hediyesi için, The Ritz-Carlton, Istanbul’un yepyeni restoranı Atelier Real Food’da yerinizi ayırtın ve bu güzel günü ‘Sunday Roast’ yemeğiyle kutlayın.Roast ve brunch konseptini bir araya getiren erken öğle yemeğinde 70’ten fazla ürün hem göze hem de damağa hitap edecek. Minik misafirler de şeflerin yardımıyla annelerine kekler hazırlayıp hediye edebilecek. Rotisserie makinesinde ağır ağır pişen et çeşitleri, suşi köşesi, en taze mezeler ile dolu açık büfe, soğuk şarküteri bölümü ve ‘hayır’diyemeyeceğiniz tatlılar The Ritz-Carlton, İstanbul’un Anneler Günü brunch’ında sizi bekliyor. Keman ve gitar dinletisi eşliğinde, mandalina ağaçlarıyla dolu bir terasın koltuğunda,eşsiz kokular eşliğinde, şehir ve Boğaz manzarasına karşı günün keyfini çıkarmak annenizin ruhuna da iyi gelecek. Annelere yüzde 25 indirim uygulanacak olan brunch’ın kişibaşı fiyatı 160 lira. 0-6 yaş arası ücretsiz, altı yaş üzeriyse yüzde 50 indirimli.Tel: (0212) 334 41 88