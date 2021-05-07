Anneniz veya anneanneniz hala teknolojiye yabancı mı?

1. Teknolojiyi sadeleştirerek anlatın

Anneler günü yaklaşırken, bu yıl pandeminin de etkisiyle anneler günü için farklı bir etkinlik düşünmek hoş olabilir. Evde veya ailemizde hala teknolojiye yabancı kalmış yaşlı bireyler varsa, onlara bir “paket” olarak hızlandırılmış teknoloji kursu vermeye ne dersiniz? Yani sadece telefon satın alıp hediye etmek sorunu çözmek için yeterli değil. Telefonla beraber eğitimi de vermek durumundayız. Peki bu sorun en sağlıklı şekilde nasıl çözülebilir.

Evdeki yaşlılarımızın teknolojiyi bizim gibi algılamasını beklemek büyük bir hata olur. Onların doğduğu, büyüdüğü, kendilerini tanımladığı dünyada internet, IP numarası, 4.5 G, sosyal medya, megapiksel, troll gibi kavram yoktu. Dolayısıyla bu kavramları ilk duydukları anda anlamalarını beklemek büyük hayalcilik olmaz mı? Peki, onlara tamamen yabancı oldukları bu kavramları nasıl kolayca anlatabiliriz. İnsanoğlu canlısının en kolay öğrenme mekanizmasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çizerek öğretin. Örneğin, interneti ne olduğunu anlatırken, bir dünya görseli çizin. Sonra bu dünyaya bağlanan çok sayıda cep telefonu çizin. Böylece telefonlar üzerinden herkesin ortak bir bilgi havuzuna bağlandığı bilgisini görselleştirerek anlatmış olacaksınız. Ardından da o cihazın internete nasıl bağlandığına dair daha teknik detaylara geçebilirsiniz. Öncelikle yabancı kavramların kolayca anlaşılabilmesini sağlayın ki, bilmedikleri konular hakkındaki korkuları geçsin.

2. Bıkmadan ve şefkatle alıştırma yapın

Mobil uygulamaları, internet tarayıcılarını, web sitelerini anlatırken yaşlılarımızın bu uygulamaları bir anda kullanmaya başlamalarını, bir anda öğrenmelerini beklemeyin. Her adımda küçük küçük alıştırmalar yaparak onları bir sonraki adıma hazırlayın. Örneğin, WhatsApp kullanmaya başlamadan önce dokunmatik ekranlarda tek tıklama, uzun tıklama, çift tıklama gibi detayların farkını anlatın. Mobil dokunmatik klavyeyi açmayı, kapamayı gösterin. Klavye üzerinde uzun uzun metinler yazarak alışkanlık kazanmalarını sağlayın. Ardından da birbirinizle uzun uzun mesajlaşın. Fotoğraf, video göndermeyi deneyin. Bir sonraki aşamada, tarayıcıyı anlatın. URL’nin ne demek olduğunu, nasıl çalıştığını sabırla anlatın. Birbirinize link göndererek alıştırmalar yapın. Alıştırma yapmaktan çekinmeyin, yorulmayın. Bu aşama onların teknolojiyi öğrenmesi için çok önemli. Siz okuma yazmayı öğrenirken, matematiği anlamaya çalışırken anne babalarınızın, dedelerinizin sizin başınızda saatlerce durduğunu, sizinle birlikte “Ali topu at, tut Ali tut,” gibi akla zarar cümleleri saatlerce tekrar etmek gibi işkencelere hiç şikayet etmeden katlandığını unutmayın. Onlarla alıştırma yapın…

3. Son teknoloji ürünleri kullandırın

Anne babalara, dedelere, ananelere, babanelere teknolojik cihazlar alırken genellikle eski model cihazlar tercih edilir. Oysa bu büyük bir hata olur. Yaşlılarınızın eline eskimiş teknolojileri verdiğinizde, onların modern teknolojilere alışmasını bekleyemezsiniz. Ekranı zar zor çalışan, dokunmatik ekranı hızlı tepki vermeyen, videoları doğru düzgün oynatamayan, çalışırken sık sık takılan bir cihaz yaşlılarımızın teknolojiden sıkılmasına neden olur. “Bununla mı uğraşacağım,” diye düşünmesine sebep olur. Emin olun, elinde Xiaomi Redmi Note 10 olan bir anane veya babane, kendini kısa sürede geliştirip sizden daha fazla takipçiye sahip bir sosyal medya fenomenine dönüşebilir. Şu sıralar teknoloji dünyasında da anneler günü indirimleri gündemdeyken, evdeki büyüklerinizi teknolojiyle tanıştırmak için etkili bir harekat planı oluşturabilirsiniz.

4. Özel günler ayırın

Teknoloji kullanımını öğrenmeleri için onları hayatın doğal akışına bırakırsanız, bazı kilit teknolojileri öğrenmeleri hiç mümkün bile olmayabilir. Bu da genellikle tüm dünya bir teknolojiyi öğrenip eskittikten ve artık kullanmayı bıraktıktan sonra gerçekleşir. Onları güncel teknolojilerle ve uygulamalarla tanıştırmak için, bazı özel günler ayırın. Örneğin, Spotify’ı kullanarak müzik dinlemeye alışmaları için evde bir Spotify günü ilan edin. Annenizin telefonuna bir hoparlör bağlayıp sevdikleri müzikleri nasıl bulacağını ve çalacağını gösterin. Liste yapmasını, şarkıları değiştirmesini, yeni şarkılar aramasını öğretin. Ardından da gün içinde ara ara istek şarkılarda bulunun. Hatta bu isteklerinizi WhatsApp’tan gönderin. Annenin, babanız, dedeniz, ananeniz, babaneniz o gün evin DJ’i olsun. Ertesi gün Spotify ile hayatına renk katan, müzik katan, mutluluktan evde dans eden büyüklerinizi görmek hiç şaşırtıcı olmayacak. Biraz düşünün bakalım, başka uygulamalar için nasıl özel etkinlikler düzenleyebilirsiniz… Instagram’da paylaşım çılgınlığını anlayıp öğrenmeleri için özel bir gezi düzenlemek… YouTube’u anlayıp kullanmaya alışmaları için mutfakta bir yemek tarifleri keşif günü tertip etmek… Hayal gücünüzü çalıştırın.