Okula başlamak kimi çocuk için eğlenceliyken kimi çocuk için endişe verici olabi
Üç yaş civarı, çocukların
artık kendi ihtiyaçlarını
karşılayacak olgunluğa
eriştikleri ve sosyal ortamlara
açılmaya başladıkları yıllar.
Yani anaokuluna gitme zamanı da gelmiş
sayılır. Fakat halen, ev dışındaki her türlü
ortam çocuğa yabancıdır, bilinmezlik içerir,
çekici olmasının yanında ürkütücüdür de.
Çocukların bir bölümü bu duyguları açık,
uzun ve yoğun olarak yaşar ve sergiler,
bir kısmı da daha örtülü, kısa süreli ve
hatta düşük yoğunlukta yaşar. Anadolu
Sağlık Merkezi Çocuk, Ergen ve Yetişkin
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Atasoy’dan,
bu süreçte çocukların yaşadıkları duygusal
değişimleri ve dikkat edilmesi gerekenleri
bir bir öğrendik.
Yaklaşımınız önemli
Güven sorunu yaşamayan, annesiyle
uyumlu ve dengeli ilişki kurmuş, sağlıklı ve
güvenli bağlılık geliştirmiş çocuklarda, göze
çarpan büyük bir tepki olmaz. Özellikle
aileleriyle aşırı bağımlı ilişkiler sürdüren
çocuklarsa, anaokuluna başlarken ciddi
sıkıntılar yaşayabilir.