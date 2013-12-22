“Antika Porselenler” Sergisi Denizcilik Müzesi'nde açılıyor...





Altın Eller Porselen Süsleme Atölyesi'nin eğitmen ve öğrencilerinin “Antika Porselenler” Sergisi Denizcilik Müzesi'nde 15 Aralık 14:30’da yılbaşı sergisi olarak başlıyor.Yıldız Porselen Fabrikası'nda yıllarca emek vererek yetişen ve verdiği eğitimler ile porselen süsleme sanatını yüzlerce kişiye sevdiren Süheyla Erkoşar’ın da katılacağı bu sergide antika desenlerle yarının antikalarını görebilirsiniz. Porselen süslemede kullanılan farklı teknikleriyle dünün klasik desenlerini bugünün modern çizgileriyle izleyebilirsiniz.Yılbaşından önce düzenlenen bu sergide satış da yapılacağından beğendiğiniz ürünü kendinize ya da bir sevdiğinize alabilirsiniz...Sergi Tarihi: 15 - 22 Aralık 2013Ziyaret Saatleri:Hafta içi: 09:00 - 17:00 (16 Aralık Pazartesi Hariç)Hafta sonu: 10:00 - 18:00Açılış Kokteyli:15 Aralık Pazar 14:30 – 18:00Adres: Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. No:6/1 Beşiktaş-İstanbulSergide çalışmalarını bulacağınız porselen süsleme sanatçı ve zenaatcıları;Süheyla ERKOŞARF.Ferayi AYGÜLERAyşenur Başer GÜZELÇİFTCİCanan TÜRKŞANAFahrinüsaFüsun AYDOĞANMüge Begüm KADIOĞLUNurdan ÖRÜCÜYasemin EKİNCİ