Altın Eller Porselen Süsleme Atölyesi'nin eğitmen ve öğrencilerinin “Antika Porselenler” Sergisi Denizcilik Müzesi'nde 15 Aralık 14:30’da yılbaşı sergisi olarak başlıyor.
Yıldız Porselen Fabrikası'nda yıllarca emek vererek yetişen ve verdiği eğitimler ile porselen süsleme sanatını yüzlerce kişiye sevdiren Süheyla Erkoşar’ın da katılacağı bu sergide antika desenlerle yarının antikalarını görebilirsiniz. Porselen süslemede kullanılan farklı teknikleriyle dünün klasik desenlerini bugünün modern çizgileriyle izleyebilirsiniz.
Yılbaşından önce düzenlenen bu sergide satış da yapılacağından beğendiğiniz ürünü kendinize ya da bir sevdiğinize alabilirsiniz...
Sergi Tarihi: 15 - 22 Aralık 2013
Ziyaret Saatleri:
Hafta içi: 09:00 - 17:00 (16 Aralık Pazartesi Hariç)
Hafta sonu: 10:00 - 18:00
Açılış Kokteyli:15 Aralık Pazar 14:30 – 18:00
Adres: Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. No:6/1 Beşiktaş-İstanbul
Sergide çalışmalarını bulacağınız porselen süsleme sanatçı ve zenaatcıları;
Süheyla ERKOŞAR
F.Ferayi AYGÜLER
Ayşenur Başer GÜZELÇİFTCİ
Canan TÜRKŞANA
FahrinüsaFüsun AYDOĞAN
Müge Begüm KADIOĞLU
Nurdan ÖRÜCÜ
Yasemin EKİNCİ