Arabanız için her şey

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Tchibo’nun sadece arabanıza ayırdığı ilk teması “Arabam İçin Her Şey” 12 Haziran’da tüm Tchibo mağazalarında...

Her hafta değişen temalarıyla birbirinde farklı ve pratik ürünleri müşterilerine sunan Tchibo, Türkiye’de ilk kez arabalar için özel ürünler barındıran temasını satışa sunuyor. Kasların gevşemesine yardımcı olan boyun yastıklarından, sıvıyı damlatıp sızdırmayan çelik termos mug; akıllı telefonlar ve telefon cihazları için araç akıllı telefon tutucularından elektrikli soğutuculara uzanan geniş koleksiyon; 12 Haziran Çarşamba günü tüm Tchibo mağazalarında, Tchibo.com.tr’de ve 444 28 26 numaralı telefonla sipariş hattında satışa sunuluyor.