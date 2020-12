Elele Aralık ayının en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor. Birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Aralık ayının yepyeni kitapları...

ZAMANIN EN KISA HALİ



Cem Akaş

CAN



Hafızamız hangi anıları, nasıl saklar? Peki, saklarken değiştirir mi? Bu hikayenin tüm parçaları yan yana geldiğinde bir anne-kız ilişkisi, aşk, cinsellik ve sanat dünyasının üzerine etkileyici ve benzersiz bir mozaik ortaya çıkacak.



ONU TANIMADAN ÖNCE



Peter Swanson

İTHAKİ



Hen ve kocası, taşındıkları yeni mahalledeki huzurlu hayatlarını tanıştıkları komşularıyla bir süreliğine askıya alacak. Hen, komşusunun evinde yakaladığı ipuçlarıyla ya bir katilin peşine düşecek ya da kendi paranoyasını yenecek. Unutmayın, bir katili yakalamak her zaman tehlikelidir!



MUTFAK OKULU



Güzin Yalın

İLETİŞİM



Kendine has özelliklere sahip beş öğrenci ve Mutfak Okulu’ndaki renkli manzaralarla hayatın içinden lezzetli bir hikayeye davetlisiniz. Yemek yapmanın iyileştirici etkisinin yanı sıra geçmişle hesaplaşmanın zorluğunu da mutlaka tarife ekleyin.



PINBALL 1973



Haruki Murakami

DOĞAN



Bir pinball makinesinde sayıya indirgenmiş gururu kazanabilirsiniz. Tabii daha fazlasını da kaybedebilirsiniz. Pinball makinesi başında geçen bir ömürde anlamsızlıklarla savaşmanın yanı sıra aşkın sınırlarını da keşfedeceksiniz.



EV



Nermin Yıldırım

HEP Evde



hissedemeyenler, evinden koparılanlar, kaçanlar ve sığınamayanların öyküsüyle uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz. Küçük ve muhteşem hayatlarımıza farklı bir gözle bakmaya hazır mısınız?



