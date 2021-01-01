ZAMANIN EN KISA HALİ
Cem Akaş
CAN
Hafızamız hangi anıları, nasıl saklar? Peki, saklarken değiştirir mi? Bu hikayenin tüm parçaları yan yana geldiğinde bir anne-kız ilişkisi, aşk, cinsellik ve sanat dünyasının üzerine etkileyici ve benzersiz bir mozaik ortaya çıkacak.
ONU TANIMADAN ÖNCE
Peter Swanson
İTHAKİ
Hen ve kocası, taşındıkları yeni mahalledeki huzurlu hayatlarını tanıştıkları komşularıyla bir süreliğine askıya alacak. Hen, komşusunun evinde yakaladığı ipuçlarıyla ya bir katilin peşine düşecek ya da kendi paranoyasını yenecek. Unutmayın, bir katili yakalamak her zaman tehlikelidir!
MUTFAK OKULU
Güzin Yalın
İLETİŞİM
Kendine has özelliklere sahip beş öğrenci ve Mutfak Okulu’ndaki renkli manzaralarla hayatın içinden lezzetli bir hikayeye davetlisiniz. Yemek yapmanın iyileştirici etkisinin yanı sıra geçmişle hesaplaşmanın zorluğunu da mutlaka tarife ekleyin.
PINBALL 1973
Haruki Murakami
DOĞAN
Bir pinball makinesinde sayıya indirgenmiş gururu kazanabilirsiniz. Tabii daha fazlasını da kaybedebilirsiniz. Pinball makinesi başında geçen bir ömürde anlamsızlıklarla savaşmanın yanı sıra aşkın sınırlarını da keşfedeceksiniz.
EV
Nermin Yıldırım
HEP Evde
hissedemeyenler, evinden koparılanlar, kaçanlar ve sığınamayanların öyküsüyle uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz. Küçük ve muhteşem hayatlarımıza farklı bir gözle bakmaya hazır mısınız?
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