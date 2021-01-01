menu

close

menu

close

menu

close

Aralık ayında okunacak favori 5 kitap

Aralık ayında okunacak favori 5 kitap

Elele Aralık ayının en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor. Birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Aralık ayının yepyeni kitapları...

ZAMANIN EN KISA HALİ

Cem Akaş
CAN

Hafızamız hangi anıları, nasıl saklar? Peki, saklarken değiştirir mi? Bu hikayenin tüm parçaları yan yana geldiğinde bir anne-kız ilişkisi, aşk, cinsellik ve sanat dünyasının üzerine etkileyici ve benzersiz bir mozaik ortaya çıkacak.

ONU TANIMADAN ÖNCE

Peter Swanson
İTHAKİ

Hen ve kocası, taşındıkları yeni mahalledeki huzurlu hayatlarını tanıştıkları komşularıyla bir süreliğine askıya alacak. Hen, komşusunun evinde yakaladığı ipuçlarıyla ya bir katilin peşine düşecek ya da kendi paranoyasını yenecek. Unutmayın, bir katili yakalamak her zaman tehlikelidir!

MUTFAK OKULU

Güzin Yalın
İLETİŞİM

Kendine has özelliklere sahip beş öğrenci ve Mutfak Okulu’ndaki renkli manzaralarla hayatın içinden lezzetli bir hikayeye davetlisiniz. Yemek yapmanın iyileştirici etkisinin yanı sıra geçmişle hesaplaşmanın zorluğunu da mutlaka tarife ekleyin.

PINBALL 1973

Haruki Murakami
DOĞAN

Bir pinball makinesinde sayıya indirgenmiş gururu kazanabilirsiniz. Tabii daha fazlasını da kaybedebilirsiniz. Pinball makinesi başında geçen bir ömürde anlamsızlıklarla savaşmanın yanı sıra aşkın sınırlarını da keşfedeceksiniz.

EV

Nermin Yıldırım
HEP Evde

hissedemeyenler, evinden koparılanlar, kaçanlar ve sığınamayanların öyküsüyle uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz. Küçük ve muhteşem hayatlarımıza farklı bir gözle bakmaya hazır mısınız?

İLGİLİ İÇERİKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mevsimin en güzeli bal kabaklı leziz 5 tarif
Evde dergi keyfi
Elele Aralık 2020-Ocak 2021 sayısı çıktı!
Şehir ‘güzel’lemeleri
Mağazada ilk dijital alışveriş deneyimi!
Astroloji 2021 Dergisi çıktı!
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mevsimin en güzeli bal kabaklı leziz 5 tarif
Evde dergi keyfi
Elele Aralık 2020-Ocak 2021 sayısı çıktı!
Şehir ‘güzel’lemeleri
Mağazada ilk dijital alışveriş deneyimi!
Astroloji 2021 Dergisi çıktı!

En çok okunanlar

Son Eklenenler