"Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi" yakında...





Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatında fark yaratan, Türkiye’nin inovasyon alanındaki lider şirketi Arçelik, geleneksel lezzet ve farklı aromalarda üstün kaliteli Türk kahveleri üreten Selamlique ile yepyeni bir işbirliğine imza atarak, Türk kahvesi alışkanlığına yeni bir boyut kattı.Selamlique markasının Türk kahvesi alanındaki eşsiz birikim ve deneyimi ile Arçelik’in Ar-Ge ve teknoloji gücü Arçelik/Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi’nde buluşarak kahve keyfine yepyeni bir boyut getiriyor. Artık tek tuş ile mükemmel lezzette geleneksel Türk kahvesi saniyeler içinde hazır.Üstelik her seferinde aynı kalite, her seferinde aynı lezzet, aynı deneyim.Arçelik’in bugüne kadar tüm kahve makinelerinde son derece itinayla tüketicisine sunduğu mükemmel Türk Kahvesi lezzetiArçelik/Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi’nde yine aynı standartta devam ediyor.Kapsül teknolojisi sayesinde kahve pişirme esnasında kullanılan tek kullanımlık Selamlique kapsüller, Türk kahvesinin eşsiz tadının her zaman taze kalmasını sağlıyor. Selamlique’ın en kaliteli Arabica kahve çekirdeklerini ustalıkla işleyerek geleneksel, kakuleli, çikolatalı, tarçınlı, okkalı, kafeinsiz, Ege damla sakızlı gibi farklı aroma seçenekleriyle sunduğu Selamlique kapsüllerinden herhangi birinin makineye yerleştirilmesi, köpüğü tam kıvamında, tadı ve aroması iyi korunmuş, kusursuz biçimde hazırlanmış bir Türk kahvesinin en pratik yoldan içilmesini garanti ediyor.Muhteşem Türk kahvesi tadına en pratik yoldan ulaşmak için tasarlanan Arçelik/Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi telve ve köpüğü iyi ayarlamakla kalmıyor, incelikle işlenen çekirdeklere sahip Selamlique kapsülleriyle kahvenin her zaman istenilen kıvamda ve tazelikte içilmesini sağlıyor.Artık kahvenizi hazırlarken şekeri ayrı katmanıza da gerek yok.Selamlique kapsüllerde sadece aroma seçeneği değil, şeker seçenekleri de var. Şekersiz, az şekerli ve orta sekerli seçenekleri ile Türk kahvenizi nasıl isterseniz, Selamlique’da şekeri tam istediğiniz kıvamda ayarlanmış kapsülünüz hazır.Arçelik/Selamlique Türk Kahvesi Makinesi yeni geliştirilen Cooksense 3 teknolojisi sayesinde bol köpüklü, taşmayan gerçek Türk kahvesi lezzeti sunuyor ve geliştirilmiş geniş su tankı ile her kullanımda su koymayı da gerektirmiyor.Üstelik Türk kahvesi keyfinizin üstüne, makinenizi hiç yorulmadan ekstra hijyenik temizleme özelliği sayesinde tek tuşla ve sıcak su ile anında temizleyebiliyorsunuz.Ar-Ge gücüyle geliştirdiği yüksek kaliteli, üstün teknoloji ve yenilikçi ürünler ile tüketicilerin beklentilerini daima aşan Arçelik, şimdi 12 patentli Kapsüllü Türk Kahve Makinesi ile kahve severlerin hayatında yeni bir sayfa açıyor.Türk kahvesinin vazgeçilmez gelenekselliğini, en yeni teknoloji ile bir araya getiren dünya standartlarındaki bu özel makine, Arçelik ve Selamlique markalarıyla çok yakında Arçelik bayilerinde ve Selamlique mağazalarında tüketicilerle buluşacak.Selamlique’ın geleneksel lezzet ve farklı aromalardaki özel kapsülleri ise, Selamlique ve Arçelik mağazalarından, Türkiye’nin önemli satış noktalarından ve internetten sipariş edilerek temin edilebilecek.Arçelik ve Selamlique markaları, pratik kullanımlı kapsüllü makine sayesinde Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılmasını sağlıyor ve dünyanın dört bir yanındaki kahve severlerle buluşmasında öncü bir rol üstleniyor.Bu sayede, Türk kültürünün en önemli öğelerinden olan bu eşsiz lezzet, teknolojinin gücüyle birleşerek, tüm dünyada milyonlarca kişinin Türk kahvesi ile tanışmasını ve keyif almasını sağlayacak.*BU BİR İLANDIR.