Argan yağı nelere iyi geliyor?

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Saç bakımı denince son yıllarda ilk akla gelen argan yağının sadece saç bakımında değil; pek çok hastalığın tedavisinde de destek olarak kullanıldığını biliyor muydunuz?

Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Ataman, özellikle saç bakımında kullanılan argan yağının kozmetik amaçlar dışında da kullanılabileceğini söylüyor. Argan yağının Fas’ta yetişen Argania spinosa isimli ağacın fındık büyüklüğündeki meyvelerinden elde edilen bitkisel bir yağ olduğunu dile getiren Uz. Dr. Ataman; "Argan meyvesinin kan kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürdüğü, kalp damar hastalıklarını ve kanseri azalttığı düşünülüyor" diyor. İşte Argan yağının saç bakımı dışındaki kullanım alanları:



• Kan kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürür,

• Kalp damar hastalıklarını ve kanseri azaltır,

• Romatizmal ağrıların giderilmesini sağlar,

• Gebelikte karın çatlaklarını önler,

• Meme sarkmasını ve boyun kırışıklıklarını gidermeye yardımcı olur,

• Sedef, egzama gibi deride kızarıklık, pullanma ve kaşıntıyla giden deri hastalıklarında nemlendirici ve yatıştırıcı olarak kullanılır,

• Yaraların hızlı iyileşmesinde önemli bir yardımcıdır.

