Arzu Kaprol, Ankara Next Level Mağazası'nda tasarım tutkunlarıyla buluştu.





Arzu Kaprol ve Tasarım Ekibi, Next Level’daki yeni mağazalarının açılışını Ankaralı moda severlerle birlikte kutladı.Tasarımları dünyada pek çok prestijli mağazada satılan Arzu Kaprol, Next Level’da açılan yeni mağazasında Ankaralı tasarım tutkunlarıyla buluştu. Mağazanın açılış kutlamasına Ankara iş ve cemiyet hayatından pek çok kişi katıldı. Açılış davetine katılanlar, ünlü tasarımcının koleksiyonunu yakından görme ve sezonun trendleri hakkında öneriler alma fırsatı yakaladılar. Arzu Kaprol ve Tasarım Ekibi, yeni mağazanın açılış kutlamasına katılanlara kişisel stilleri ile ilgili önerilerde de bulundular.