‘Sağlıklı Misafir Sofram’ adlı kitabın yazarı Pelin Bozkurt Bilgiç’in sihirli ellerinden çıkma lezzetli tariflerle, sağlıklı yiyecek seven yakınlarınızın gönlünü fethedin.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta







Zerdeçallı humus

Hazırlama süresi: 20 dakika

6-8 Kişilik

Malzemeler:

• 300 gr haşlanmış nohut

• 3 yemek kaşığı tahin

• 2 diş sarımsak

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı zerdeçal

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 adet limonun suyu

• Kaya tuzu

• 1/2 bardak ılık su



Hazırlanışı:

Rondoya tüm malzemeleri ekleyip iyice kıvamlı bir hal alana kadar çalıştırın. Bu işlemi yaparken arada tadına bakıp ilave etmeniz gereken lezzet var mı diye karar verebilirsiniz. Sürülebilir bir kıvamda olması için suyu a zar azar ilave etmelisiniz. Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.







Bezelye püreli somon köfte

Hazırlama süresi: 40 dakika

6-8 Kişilik

Malzemeler:

Somon köfte için;

• 500 gr somon balığı (derisi ve kılçığı alınmış)

• 1 adet kırmızı biber (doğranmış)

• 1 adet sarı biber (doğranmış)

• 1 çorba kaşığı keten tohumu

• 1 adet avokado (olgun)

• 1 adet portakal suyu

• Kaya tuzu

Naneli bezelye püresi için;

• 300 gr bezelye

• 1/2 demet taze nane

• Kaya tuzu

• 1 çay bardağı su (tercihen sebze suyu)



Hazırlanışı:

Somonu keskin bir bıçakla önce büyük, sonra küçük parçalara ayırın. Ayrı bir yerde avokadoyu soyup küp şeklinde doğrayın. Keten tohumunu ise portakal suyunun içinde 15 dakika bekletip jelleştirin. Derin bir kaba doğranmış tüm malzemeleri ve keten tohumunu ekleyip iyice karıştırın. Bu aşamada somonun içine yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Karışıma elinizle şekil verdikten sonra kızgın bir tavaya zeytinyağı sürüp pişirin. Dilerseniz köftenizi 220 derece fırında da üstü kızarana kadar pişirebilirsiniz. Bezelye püresi için bezelyeyi taze veya donmuş olarak kullanabilirsiniz. Bezelye püresi için belirtilen tüm malzemeleri güçlü bir rondonun içine atıp birlikte parçalayın. Bir tencereye sebze suyunu ve bezelyeli karışımı alıp renginin dönmemesi için sadece bir taşım pişirin.

Öneri: Servis sırasında yanına ızgara ananas ekleyebilirsiniz, çok yakışıyor.







Kırmızı sonbahar salatası

Hazırlama süresi: 25 dakika

4-6 Kişilik

Malzemeler:

• 3 adet taze pancar

• 1/2 adet kırmızı lahana (ince doğranmış)

• 100 gr taze yaban mersini

• 3 adet kırmızı erik

• 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 3 yemek kaşığı nar ekşisi

• 2 yemek kaşığı balsamik sirke

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı sumak



Hazırlanışı:

Pancarların kabuğunu soyup elinizde spiral yapacak alet varsa spagetti şeklini verin yoksa küp küp doğrayabilirsiniz. Wok tavaya pancarları, ince doğranmış kırmızı lahanayı koyun. Üzerine balsamik sirke, zeytinyağı, bal ve nar ekşisi, sumak ve kimyonu katıp lahana biraz yumuşayana ve tüm tatlar karışana kadar döndürün. Pancarın pişmesi gerekmiyor. Hepsi çiğ de tüketileceğinden sadece karışmaları yeterli olacaktır. Karışımın içine dilimlenmiş kırmızı erik, yabanmersini ve kabak çekirdeğini ekledikten sonra tekrar karıştırıp servis tabağına yerleştirebilirsiniz.

Öneri: Hazırladığınız salatayı farklı etlerin yanında ılık servis edebilirsiniz. Ayrıca, ana öğününüz için de ideal ve güçlü bir salatadır.



