Vakkorama Sevgililer Günü’nde aşkı aşıklara soruyor… Aşkın en büyüğüne düşen Vakkorama ‘Dream Couples’ ile karşımıza çıkıyor.

Bazen çılgın, bazen gizemli, bazen de şiirsel, kaotik ama sonsuz ve kimi zaman ütopik bir masal gibi. Herkes için birbirinden farklı anlamlar ifade eden üç kelimenin keşif yolculuğundan ilham alan Vakkorama, aralarında Talya Menase & Sinan Sicimoğlu, Başak Çoruh & Barış Candoğan, Mina Ebil &Derin Gücüm, Beste Alın &Emre Şenol, Naz Ohri & Taner Elmas, Cem Ruso & Manolya Sağışman, Alican Yazıcıoğlu & Yasemin Eren, Alper Alp & Layza Akdilek’in de olduğu ‘Dream Couple’ lara aşkı sordu.



Büyülü ve gizemli bir yolculuğu hiç kelimelere dökmeyi denediniz mi? Aşkın en genç ve düşünülmemiş yönlerini ortaya koyan cevaplar size de bambaşka bir bakış açısından baktırıp ‘Aşk nedir?’i sordurtacak.





Başak Çoruh & Barış Candoğan



