Aşure yapmanın püf noktaları

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İçinde birçok lezzet barındıran aşureyi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler neler? Lezzeti daha da artırmak için nelere özen göstermek gerekir? BTA Mutfak Şefi Necati Tunuslu, aşure yapmak isteyenlere önemli ipuçları verdi.

BTA Mutfak Şefi Necati Tunuslu, aşurenin, içeriğindeki tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil çeşitliliği ile zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip olduğunu vurgulayarak aşure yapmak isteyenlere şu önerileri verdi:

• Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları ayrı ayrı haşlamak gerekir.

• Kuru incir ve üzüm gibi gıdaların kendine has bir rengi vardır. Bu malzemeleri kısa süre haşlayıp renkli suyunu döktükten sonra aşureye eklemek gerekir.

• Kuru üzümleri ayrı haşlamak gerekir.

• Su miktarını iyi ayarlamak her zaman mümkün olmayabilir. Kalan aşureniz fazla katılaşırsa az su ve şeker ekleyerek tekrar 1-2 dakika kaynatabilirsiniz.

• Toz tarçını aşurenin içine eklemek renk değişimine neden olur. Tüketileceği zaman üzerine serpmek daha mantıklı olabilir.

• Kabuk tarçını da aşureyi ateşten alınca çıkarmak, içinde fazla bekletmemek iyi olur.