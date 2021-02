Asya'nın en prestijli ödülü Türk tasarımcılara açılıyor

Betek Boya ve iştiraklerini bünyesine katarak pazara giren Nippon Paint, teknolojik gücü ve inovatif yaklaşımıyla geliştirdiği ürünleriyle Türkiye boya pazarına yeni bir soluk getirecek.

Türkiye pazarının yüksek potansiyeline inanan ve Türkiye üzerinden Avrupa ve Balkanlar’da büyüme planları yapan Nippon Paint, mimarlık ve tasarım dünyası ile 10 Şubat’ta online olarak gerçekleştireceği buluşmada yeni ürünlerini sunacak.

Nippon Paint, Türkiye Lansmanı kapsamında, 13 senedir mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren AYDA (Asia Young Designer Awards ) etkinliğinin Türkiye ayağı 10 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek online bir etkinlikle başlayacak. Etkinlikte Nippon Paint, çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılarla bir araya gelecek.

Dünya mimarlık camiasının ünlü isimleri lansman kapsamında Türkiye’de ilk kez konuşacak

Nippon Paint’in 10 Şubat’taki lansmanı dünya mimarlık camiasından ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. Mekan bağımsız, uyarlanabilir, düşük enerji sarfiyatlı, nefes alan, geçici şişme strüktürel tasarımlarıyla tanınan Berlin merkezli Plastique Fantastique’in ortakları Yena Young ile Marco Canevacci ve Avrupa’nın öncü kentsel tasarım, mimarlık stüdyolarından biri olan Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA'nın ortağı Rasmus Astrup, ilham veren tasarımlarını ve hikayelerini paylaşacak.

ASYANI'NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ TÜRK TASARIMCILARA AÇILIYOR

Türkiye’de toplumsal hayata değer katmaya, sosyal sorumluluk projeleriyle fırsat eşitliği yaratmaya odaklanan Nippon Paint, lansman kapsamında 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en önemli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) Türkiye ayağını da tanıtacak. 16 ülkede eş zamanlı düzenlenen Asia Young Designer Awards’ın bu yılki teması “Empati için Tasarla 2021” olarak belirlendi. Asia Young Designer Awards’ın başvuru süreci başladı.

2008 yılından bu yana aralarında Çin, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 16 ülkedeki 1.200'den fazla üniversitede okuyan 35.000'in üzerinde öğrencinin katıldığı AYDA’ya bu yıl Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri de başvurabiliyor. Organizasyon çerçevesinde kişiye özel rehberlik hizmetleri ve deneyimli profesyonel isimler tarafından gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Türkiye’nin yetenekli tasarımcıları, sektörün uzmanlarıyla bir araya gelme imkanı da bulacak.

AYDA İLE HARVARD'DA EĞİTİM FIRSATI

“Mimarlık” ve “İç Mimarlık” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen AYDA’da her bir kategorinin ulusal kazananı global yarışmaya girmeye hak kazanacak. Global yarışmanın kazananı, “Asia Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da 6 haftalık Design Discovery Programı’na katılma fırsatı yakalayacak.

Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonuyla hayata geçirilen ve profesyonel mimarlar, iç mimarlar, odalar, ortak kuruluşlar, tasarım okulları, mezunlar ve tasarım öğrencilerini tek bir proje altında buluşturan AYDA, deneyim odaklı bir öğrenimin yanı sıra hayatta bir kez karşılaşılacak fırsatlar sunuyor.

Ayrıntılı bilgi ve yarışmaya katılım koşullarını incelemek isteyenler Nippon Paint Türkiye web sitesi üzerinden detaylara ulaşabiliyor.