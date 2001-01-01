Şahane bir doğa, mükemmel bir konser, konforlu yolculuk… Unutulmaz bir üçleme oldu.

15 AĞUSTOS TARİHİNDE BODRUM MÜZİK FESTİVALİ KAPSAMINDA FAZIL SAY KONSERİ İÇİN AUDI A5 EV SAHİPLİĞİNDE YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI. Önce Audi A5 diyelim. Havaalanında bizi bekleyen sportif görünümü estetik tasarımı ile oldukça dikkat çeken A5’in ilk artısını yüzümüze çarpan Bodrum sıcağından hiç etkilenmememizi sağlayan klimasına verelim. Audi A5 Sportback yedi yılda 85 kilo vererek ideal ağırlığına kavuşmuş. Yenilenen tasarımıyla hem sürücü hem de yolcular için geniş bir iç hacim sunuyor. Bodrum’da bir yerden bir yere gitmek özellikle artık tavan yapmış trafiğinde çok zor. A5’in bu rahat iç hacim lüksünü fazlasıyla yaşadık. 480 litrelik bagaj hacmi ile son derece geniş bir alana sahip. A5 Sportback’in tamamen yenilenmiş şasisi, güçlü motor ve inovatif bilgi-eğlence özellikleri ve sürücü asistan sistemi özellikleri göz dolduruyor.







Audi aktif şerit takip asistanı otomobilin şeridinde kalmasını sağlıyor ve gerekli durumlarda kullanıcıları uyararak aracın şeridinde seyretmesini sağlıyor.



Ruhumuza ilaç gibi gelen Fazıl Say’ın konserinin ardından A5’in içinde de konser tadında müzik keyfimiz devam ediyor. Hi-fi tutkunları için opsiyonel olarak Bose veya Bang&Olufsen imzalı 3D ses sistemi ile alınabiliyor.



A5 Sportback’in Türkiye’de satışa sunulan 1.4 TFSİ benzinli motor seçeneği 100 km’de ortalama 5.4 litre yakıt tüketimine sahip. Stronic otomotik şanzımalı A5 sport back Dynamic, Sport ve Design olmak üzere üç donanım seviyesinde satın alınabiliyor.



