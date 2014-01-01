Avon'dan çağrı: "Döngüyü Kır"

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Avon, Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet konusunda dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü mücadelesini Türkiye’ye taşıyor.

Avon, dünyadaki en önemli toplumsal sorunlardan biri olan Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet konusundaki çalışmalarını Türkiye’de de başlatıyor. Avon Türkiye Genel Müdürü Angela Cretu ile İletişim ve Etkinlik Grup Müdürü Hande Orhan, “Aile İçi Şiddete Karşı Sessiz Kalma! Döngüyü Kır!” kampanyasının detaylarını 4 Mart Çarşamba günü Salt Galata’da düzenlenen basın toplantısında anlattı.



Toplantıda konuşan Avon Türkiye Genel Müdürü Angela Cretu, “AVON tam 129 yıldır kadınlar için çalışıyor. Biz, tüm dünyada 6 milyon kadından oluşan dev bir kurumuz ve kadınlara daha güzel bir yaşam sağlamak için çalışıyoruz. Kadınları güzelleştirmenin yanı sıra sunduğumuz ek kazanç fırsatlarıyla onların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlamak ve şiddete karşı onları desteklemek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün dünya genelinde her üç kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Bu durum toplumun tümünü etkiliyor. Anneleri, kız kardeşleri, arkadaşları ve iş arkadaşlarını… Ve bu şiddet dalgası bir çığ gibi büyüyor, yayılıyor. Kadınların kadınlar için çalıştığı şirket olarak, halen 50’ye yakın ülkede bu şiddetin önüne geçmek için çalışıyoruz. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı arttıracak çalışmalar yapıyor, bu amaçla hazırlanan programlara destek veriyoruz” dedi. Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda dünya çapında bugüne kadar 58 milyon dolarlık fon yarattıklarını belirtirken “Bu konudaki global deneyimimizi şimdi de Türkiye’ye taşıyoruz” dedi.



Şiddet kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Avon Türkiye İletişim ve Etkinlik Grup Müdürü Hande Orhan ise, “Hacettepe Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, 2014 yılında yaptığı ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre; evli kadınların yüzde 36’sı eşi ya da birlikte olduğu erkeğin fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Fiziksel şiddet, her 10 kadının 1’inde gebelikte de devam ederken, kadınların yüzde 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddetten birine maruz kalıyor. Maalesef kadınların yüzde 44’ü şiddetten kimseye söz etmiyor. Türkiye'nin en büyük kadın gücü olarak, ülkemizde kadınlarımız için çok çalışmamız, sesimizi yükseltmemiz, sorunlara çözüm olmak için elimizi taşın altına koymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, şiddet kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Çünkü çocuklar şiddeti unutmuyor, şiddet çocuklarda silinmez izler bırakıyor. Araştırmalara göre şiddet uygulayan yetişkinlerin büyük bölümünde, çocuklukta aile içi şiddete maruz kalma veya tanık olma öyküsü var. Biz de bu noktadan yola çıktık. Kadınları ve erkekleri, daha küçücük yaştan içine alan bu sarmaldan çıkarmak için “Döngüyü Kırın” dedik. Çünkü iletişimi kuvvetli çocuklar yetiştirmenin, bu önemli soruna çözüm olabileceğini düşünüyoruz. Bu kampanyada, hem Temsilcilerimizle hem de Türkiye’deki tüm kadın ve erkeklerle ilerlemek istiyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu döngüyü kırmak için ilk başta sosyal medyada bir kampanya başlatıyoruz” diyerek kampanyanın detaylarını aktardı: “Herkesi döngüyü kırmaya davet etmek için viral bir film çektik. Avuçlarımıza döngüyü kır yazıp sosyal medya hesaplarımızdan #döngüyükır etiketi ile paylaşacağız.”



Şiddete karşı kadın kadına destek

Bu konuda sivil toplum kuruluşundan da destek aldıklarını belirten Orhan, AÇEV ile Temsilci eğitimlerine başlayacaklarını söyledi: “Ailede cinsiyet eşitliğine dayalı bir ortam yaratmak, etkili ve demokratik iletişim, şiddetten uzak çocuklar yetiştirmek için ebeveynlere düşen görevler gibi farklı başlıklarda Temsilcilerimizi eğiteceğiz. Böylece AVON kadınlarını birer proje elçisi yapacağız. Proje kapsamında gönüllü olan AVON Çalışanları ve Saha ekibine Nisan ayında AÇEV işbirliğiyle iki tam gün sürecek olan eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Eğitimi alan gönüllülerimiz sahadaki Temsilcilerimize, Müşterilerimize ve diğer tüm kadınlara 2 saatlik bir şiddetle mücadele semineri verecek. AÇEV de bu bilinçlendirme seminerlerinden bazılarına gözetmen olarak katılacak. Bu eğitim programı kapsamında 2015’te 3 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 3 yılın sonundaki hedefimiz çarpan etkisi ile toplamda 54 bin kadına ulaşmak” dedi.



Sonsuzluk Kolyesi’nin geliri de kadınlara ulaşmak için kullanılacak

Aile içi şiddet konusundaki çalışmalara fon yaratmak için ürün de satışa sunduklarını sözlerine ekleyen Orhan, “Viral kampanyamız ve AÇEV eğitimlerimiz gibi birçok projeye fon yaratmak için Avon olarak bir de ürün satışa sunuyoruz. Avon ile Güçlü Kadınlar Sonsuzluk Kolyesi’nin satışından elde edilen tüm geliri, projemizi daha çok kadına ulaştırmak için kullanacağız” diye konuştu.