Doğa Koleji öğrencileri CERN, Nepal, Hindistan, Kenya ve Amazonlardan sonra şimdi de Avustralya’yı keşfetti.





Doğa Koleji’nin ‘yerinde eğitim’ modeli kapsamında düzenlenen Avustralya seyahati 8-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Minik Kâşifler, Avustralya’nın eşsiz doğal güzelliklerini görmenin yanı sıra Aborjin kültürü hakkında önemli bilgiler edindiler. Geziye deneyimli gazeteciler ve Atlas Dergisi’nin fotoğrafçıları da renk kattı.Doğayla barışık, yerinde öğrenen, dünyaya entegre ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji’nin öğrencileri, CERN, Nepal & Hindistan, Kenya ve Amazonlardan sonra şimdi de Avustralya’yı keşfettiler. ‘Genç Kâşifler’ programı kapsamında düzenlenen gezi, 8-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.DoğaKoleji’nin genç kâşifleri, daha önce gerçekleşen Cenevre-Cern deneyiminin ardından Hindistan-Nepal’de belgesel çekip ve daha sonra Kenya’nın vahşi doğasında safari yaptılar. Son olarak “dünyanın akciğerleri” olan Amazon Ormanları’nda macera dolu bir hafta geçiren öğrenciler, şimdi de Avustralya kültürünü, Aborjin efsanelerini ve eşsiz doğal güzellikleri yerinde eğitim modeliyle deneyimledi.Doğa Koleji’nin genç kâşifleri bu seyahatte, Melbourne’da simge haline gelmiş binalardan Eureka Tower’ı, Viktroya Ulusal Galerisi’ni ve renkli sahiliyle St.Klida’yı gördü. 270 km’lik Büyük Okyanus Yolu’nda hem tarihi bilgilerini pekiştirip hem de Atlas Dergisi’nin fotoğrafçılarıyla bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldular. Çektikleri fotoğrafları #dogakoleji hashtagleriyle instagram’da paylaştılar. Melbourne’dan sonra Sydney’e uçan minik kâşifler burada Opera Binası’nın yanı sıra muhteşem doğa yürüyüşüyle Abrojin kültürünü keşfe çıktılar. Tree Sisters gibi mitolojik hikâyeleri dinleyen öğrenciler, Aborjin Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek seremonilerine tanık oldular. Tabii ki Avustralya’nın simge hayvanları Koala ve Kanguruları yakından görüp elleriyle besleme fırsatını da kaçırmadılar. Gold Coast ve Surfers Paradise ise gezinin son nefes kesici duraklarından biriydi. Bölge hakkında bilgi sahibi olan kafile, harika fotoğraflara imza attı.Doğa Koleji öğrencisi Doğa Zabun: Avustralya seyahatine katılan Doğa Koleji öğrencilerinden Doğa Zabun, gezinin kendisine coğrafi bilgilerin yanı sıra tarihsel ve kültürel anlamda da çok şey kattığını ifade etti. Doğa Zabun, “Avustralya hakkında fazla bilgim yoktu, ancak gezinin ilk gününden itibaren sayısız deneyim kazandım. Melbourne’ün yeşillikler içerisindeki modern yapılaşmasına ve Sydney’deki kültürel dokuya hayran kaldım. Sydney’de yer alan Opera House’ın tarihsel mimari dokusu, kentin neredeyse tüm sokaklarına yansıtılmış. Son durağımız olan Gold Coast ise doğal güzellikleriyle bizi büyüledi” dedi.Doğa Koleji öğrencisi Asya Uçak: 7/A sınıfında okuyan Asya Uçak, Avustralya gezisi ile farklı bakış açıları kazanarak, çeşitliliklere saygısının arttığı ve daha gelişmiş bir vizyon edindiğini söyledi. Gezi süresince Avustralya’nın tüm tarihi ve kültürel güzelliklerini görmenin kendisinde büyük heyecan uyandırdığını ifade eden Asya Uçak, “Filmlerde, belgesellerde merakla izlediğimiz yerli topluluklar, canlılar ve tarihi mekânlarla yüz yüze gelmek, dokunmak, hissetmek ve koklamak başkaymış” şeklinde konuştu.