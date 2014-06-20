Çocuğunuzun küçülen ayakkabılarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak istemez misiniz?

TakaTuka.com ve TOÇEV’in önderliğinde Türkiye’de Ayakkabı Kardeşliği başladı!İhtiyaç sahibi bölgelerdeki çocuklar için harekete geçen TakaTuka.com ve TOÇEV, tüm Türkiye’nin katılımının hedeflendiği bir kardeşlik projesini hayata geçirdi.Ağustos 2012’de kurulan ve online ayakkabı sektörünün öncü markalarından olan TakaTuka.com ile bu yıl 20. Yılını kutlayan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), “Ayakkabı Kardeşliği” sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Özellikle doğu bölgelerde zor iklim şartları altında eğitim görmeye çalışan ve giyecek ayakkabıları bulunmayan çocukların ihtiyacını karşılamak ve çocuk ayaklarının hızlı büyümesi sebebiyle çok az kullanılan ya da kullanılamadan küçülen ayakkabıları tekrar kullanıma kazandırmayı amaçlayan Ayakkabı Kardeşliği, ilk aşamada 0 – 12 yaş aralığındaki en az 250 çocuğun ayakkabı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 21 Mayıs’ta bağış kabulüne başlanan ve her yıl tekrarlanacak olan Ayakkabı Kardeşliği projesinin son bağış tarihi ise 20 Haziran 2014 olacak.0-12 yaş aralığında çocukların ayakları hızla büyümekte ve evlerde çok az giyilmiş ya da hiç giyilmeden küçülmüş çocuk ayakkabıları birikmekte. Evlerde biriken bu ayakkabıları hem yeniden kullanıma kazandırmayı hem de bağışçılarla çocuklar arasında bir kardeşlik bağı kurmayı hedefleyen Ayakkabı Kardeşliği projesi, çok az giyilen ya da hiç giyilmeden küçülen 0-12 yaş arası çocuk ayakkabılarını bağış olarak kabul ederek, TOÇEV aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturulacak.Ayakkabı Kardeşliği projesine katılmak isteyen bağışçılar; çocuklarının çok az giydiği ya da hiç giyilmeden küçülen kışlık ayakkabılarını, isterlerse UPS Kargo şubelerine “Ayakkabı Kardeşliği” kodunu vererek ya da yine evlerine çağıracakları UPS Kargo aracına “00F363” kodunu söyleyerek, ücretsiz TakaTuka.com Bağış Merkezi’ne gönderebilirler.Yeni ayakkabı satın alarak bağış yapmak isteyen yardımseverler ise; www.TakaTuka.com’dan satın aldıkları ayakkabıları, bilgi@takatuka.com adresine e-posta atarak bağış merkezine yönlendirebilirler.Bu projeyle ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, bir yandan da evlerde bekleyen ayakkabıları değerlendirerek gereksiz tüketimi azaltmayı hedeflediklerini belirten TakaTuka.com Kurucu Ortağı Sevda Oğuz; “Türkiye’de ihtiyaç sahibi pek çok insanın olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyaçların karşılanması ve azaltılması sürecinde en önemli paydanın paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple bağış severlerin 0 - 12 yaş arası çocuklar için evlerinde bulunan hiç giyilmemiş veya çok az giyilmiş ayakkabıları bize ücretsiz kargoyla ulaştırarak projemize destek vermelerini istiyoruz.” dedi.21 Mayıs – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında, kışlık ayakkabı bağışlarının kabul edileceği proje kapsamında toplanan ayakkabılar, Eylül ayında TOÇEV’in belirlediği bölgelere ulaştırılacak.