60 yıla değer katan gelenekten geleceğe uzanan bilge sözler...

Genç yaşta atıldığı iş hayatında 60. yılını kutlayan Aydın Doğan; ailesi ve çalışma arkadaşları arasında, iş dünyasındaki “özlü sözleri” ile de tanınır. Bütün olarak bakıldığında bu sözler hem Aydın Doğan’ın hayat hikâyesini tamamlar, hem de iş dünyasındaki varlığını tanımlar. Özellikle iş dünyasında yolunu bulmaya çalışanların önünü aydınlatacak derslerle dolu, gerçekçi, isabetli, hayat boyu uygulanabilecek, hatta uygulanması gereken değerdedir bu sözler. İşte şimdi genç kuşaklara da yol göstermek üzere Aydın Sözler okurla buluşuyor. Bu kitapta hikâyelerini okuyacağınız sözler, Aydın Doğan’ın doğduğu topraklardan, dedesinden, anne babasından miras alarak, hakkını da sonuna kadar teslim ederek yaşattığı, bugünlere kadar getirip gelecek kuşaklara aktardığı sözler değil sadece. Aynı zamanda 60 yılda, pek çok sektörde yürüyen işlerini bir düzene, anlayışa ve ilkeler bütününe oturtan bir iş yapma ve çalışma metodunun yansıması. Bu kitapta Aydın Doğan’ın sizi şaşırtacak çıkışlarıyla, durup düşünmenizi sağlayacak tepkileriyle, gülümseten yaklaşımlarıyla ve bilge yanıyla mutlaka karşılaşacaksınız. Bunların yanı sıra yaratıcı olmanın, yenilikleri takip etmenin önemini kavrayacaksınız. Anadolu’nun zengin kültürünü günümüz değerleriyle harmanlamış bir insan, bir aile babası ve bir iş insanı olarak Aydın Doğan’ı daha yakından tanıyacaksınız.

