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Aykut Oğut'tan mutlu olmak için öneriler

“Evrende hiçbir şey yanlışlıkla olmaz.”
• Sağlıklı olmak en büyük mutluluğunuz. Sağlık sorunu yaşıyorsanız bile, hasta olan yanınız için mutsuz olmak yerine, sağlıklı olan yanlarınızla mutlu olun.
• Bir kuşun sesini duyabiliyorsanız mutlu olun. Kulaklarınızın duyabilmesi muazzam bir hediye.
• Kaç paranız olursa olsun, olmayan paranın derdine düşmeyin, olan her kuruşunuzla mutlu olun.
• Kendinizi sadece kendinizle kıyaslayın. Unutmayın sizden sadece bir tane var bu gezegende! Kendinizle mutlu olun.
• ‘Her can sıkıcı durumda nasıl mutlu bir bakış açısı geliştirebilirim’ oyununu oynayabildiğiniz için mutlu olun.
• Kadın ya da erkek fark etmez, feminen enerjiniz olduğu için süper mutlu olun.
• Gözleriniz gördüğü için mutlu olun. Hatta bende olduğu gibi bir tanesi görmüyorsa bile, gören bir tane olduğu için...
• Bu yazılanları bile okuyabildiğiniz için mutlu olun.
• Koşuşturma içinde bir kahve içebiliyorsanız lütfen durun, kahveyi şöyle bir koklayın ve o kokunun bile keyfini çıkarın.
• Yaratım gücünüz olduğu için mutlu olun. Beğenmediğiniz yaratımlarınızı bile yeniden yaratabilme özgürlüğünüz olduğu için daha da mutlu olun.
• Canınız sıkılıyorsa bile, bunu bir uyarı olarak alın ve böyle bir uyarı sisteminiz olduğu için mutlu olun.
• Kendinize güzel bir köpük banyosu hazırlayın ve bunu hak ettiğiniz için mutlu olun.
• Aranız her nasıl olursa olsun, hayatınızda bulunan insanlar olduğu için mutlu olun. Sizin bugünkü kişi olmanızda çok büyük yardımları oldu hepsinin.
• Güneşli bir havada, güneşin sıcaklığına, yağmurlu bir havada toprağın kokusuna hayran olun.
• Beğenin veya beğenmeyin zaten geçici olarak buradasınız. Buraya gelmeyi seçtiğiniz için mutlu olun.
• Bir şeyi kolay elde edebiliyorsanız mutlu olun. Herkes zor elde etmeye çalışıyor. Esas marifet kolay elde edebilmekte. Farklı olduğunuz için mutlu olun.
• En küçük, minicik başarınızla bile mutlu olun. Küçük başarılarını küçümseyenlerin büyük işler başardığını göremezsiniz. Bu kuralı öğrendiğiniz için mutlu olun.
• Büyük hayalleriniz olduğu için ama küçük hayallerinizden keyif alabildiğiniz için mutlu olun.
• Evrende hiçbir şey yanlışlıkla olmaz. Varoluşunuzun bile büyük bir anlamı var. Kendinizi tebrik edip mutlu olun.
• Güzel bir sofrada, güzel insanlarla olabildiğiniz için mutlu olun.
• Bu maddeleri uygulayabiliyorsanız eğer, büyük oyuncaklarınızla mutlu olun. Arabanız, havalı gözlükleriniz, kolunuza taktığınız sevgiliniz, fotoğrafları ile hava attığınız tatiliniz, akıllı telefonunuzla mutlu olun.
• Unutmayın, sadece bir önceki madde ile mutlu olmaya kalkıyorsanız, popo üstü oturacaksınız mutsuzluğun kucağına. Bu uyarıya mutlu olun.
• En büyük dostunuz siz olduğunuz için mutlu olun. Siz eğer sizi seviyorsanız, etrafınızdaki insanlar da sizi sevecek.
• Hayatınız boyunca sadece bir kişiye bile yardım edebildiyseniz mutlu olun. Sizin için hiçbir değeri yok gibi görünen bir yardım, başka bir insan için en büyük hazine değerinde olabilir.
• Normal şartlarda kalbiniz bir yaşam boyu 2.5 trilyon kere atacak. Bu kadar bol vaktiniz olduğu için ama bir o kadar da az olduğu için, tek tek her atış için mutlu olun.

Aykut Oğut (Yaşam koçu, Yazar)
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