"Baattin" marka oluyor

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İnternet fenomeni "Baattin" markalaşıyor...

İnternette fenomen haline gelen karikatür karakteri "Baattin" için, çizeri Uğur Gürsoy, 2 sınıfta marka başvurusunda bulundu.



Karikatürüst Uğur Gürsoy, sosyal medyada sıkça paylaşılan Uykusuz Dergisi için çizdiği "Baattin" karakteri için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu. Başvuru "basın yayın", "eğitim hizmetleri ve matbaacılık hizmetleri" sınıflarında yapıldı. "Baattin", 2 ay içinde itiraz gelmemesi halinde tescilli marka haline gelecek.



Uzmandan öneriler

Adres Patent Genel Müdürü avukat Ali Çavuşoğlu, internette popüler olan sosyal medya karakterleri için marka başvurusunda bulunulmasını önerdi.



Türkiye'de "Drogba" markasıyla tekstil üretimi yapan, "Kurtlar Vadisi" markasıyla şarap satan şirketler bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyedi:



"Bu örnekler tedbirsiz olduğumuzda bizleri nasıl risklerin beklediğinin de iyi bir göstergesi. Uğur Gürsoy'un karakterlerini koruma altına almak isteyip başvurması ile karşılaşacağı birçok riski de ortadan kaldırmış olduğunu görüyoruz. Emek verdiğiniz, sizinle özdeşleşmesini istediğiniz markalarınızı riskten uzak tutmanız için patentini almanız gerekmektedir. Bazen

küçük bir söz sosyal medyada hayal bile edemeyeceğiniz şekilde popülerlik kazanabilir. Önce davranmalı, emeğinize sahip çıkmalısınız." (AA)