Babalar Günü alternatifleri

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Babalar Günü’nde babanıza kendisini kral gibi hissettirecek bir gün yaşatmaya ne dersiniz? Kısa bir tatil, şehirden uzaklaşmadan yapacağınız başbaşa bir kahvaltı ya da barbekü keyfiyle onu mutlu edebilirsiniz.

Yazı: Sinem Gürleyük



Renkli kahvaltı

Big Plate 16 Haziran’da özel bir mönüyle babaları selamlıyor. Akdeniz mutfağı sevenler için birbirinden farklı alternatiflere sahip olan mekanın brunch’ı 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfı içinde limon, nar ve zeytin ağaçlarıyla dolu terasında tadabileceğiniz lezzetler arasında biggy banana pancake, pesto tost, eggs benedict, peynirli tava böreği, armutlu tost gibi alternatifler var.

Adres: Pınar Mah. İstinye Park AVM, İstinye-İstanbul

Tel: (0212) 345 62 88

