#babamlaencok

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Babanızla en çok ne yaparsınız, ne konuşursunuz, nereye gidersiniz, ne yüzünden tartışırsınız? #babamlaencok hashtag'iyle bizimle paylaşın!

#babamlaencok bir babalar günü kutlayacak kadar düzgün bir insan olamadığına üzülüyorum...

Zeynep Sekban



#babamlaencok sohbet eder, tartışırız gerçi o başka telden ben başka teldenn bi de en çok gezmeyi severiz...

ÖZGE



#babamlaencok yürüyüş yaparım

Ayşe Nazlı Çiloğlu



#babamlaencok çay içeriz:)) hem hararetide alırr:))

Dilek&Uğur



#babamlaencok telefonla oynadığım icin tartisirizz

Hilal Büşra



#babamlaencok bilgi yarışması izleyip kim önce bilecek diye yarışırız

Müge musti



#babamlaencok Mac izlemeyi seviyorum, yorum yapar tutar ve herzaman iddaayi kazanir :-P canim babam benim, iyiki var!!!

Lu



#babamlaencok ben pasta yaparim o degerlendirme yapar olmamis...oooo bu cok guzel olmus...kremasi cok diye uzar gider :)))

Işık ?



#babamlaencok sohbet etme fırsatı bulduğumuz an pazar kahvaltılarımız ♥ Tüm aile bir araya toplanınca kahkahalar eksik olmaz

Floralmine



Bu aralar #babamlaencok ipad de oyunu güncellemem için tartışıyoruz :)

peloshko



#babamlaencok abur cubur alıp yeriz ehehe çok güzel oluyor annemden gizli gizli :)

Nihal Kuru



#babamlaencok karsılıklı oturup Türk kahvesi içer dedikodu yaparız

Ecem



#babamlaencok en cok market alışverişine birlikte gideriz çünkü ben bayılıyorum babamla alışverişe cıkmaya :)

Kbrakaan



#babamlaencok benim sakız patlatma sevdam yüzünden tartışırız bilirsiniz çiğnemeyenleri sinir eder

Cansu Tekin



Annemden sonra #babamlaencok ben eğlenirim

Pelin Ateş



#babamlaençok kıyafet konusunda tartışırız ikimizin zevkleri bir araya gelmez :D

Melisa Sönmez