#babamlaencok
Babanızla en çok ne yaparsınız, ne konuşursunuz, nereye gidersiniz, ne yüzünden tartışırsınız? #babamlaencok hashtag'iyle bizimle paylaşın!
#babamlaencok bir babalar günü kutlayacak kadar düzgün bir insan olamadığına üzülüyorum...
Zeynep Sekban
#babamlaencok sohbet eder, tartışırız gerçi o başka telden ben başka teldenn bi de en çok gezmeyi severiz...
ÖZGE
#babamlaencok yürüyüş yaparım
Ayşe Nazlı Çiloğlu
#babamlaencok çay içeriz:)) hem hararetide alırr:))
Dilek&Uğur
#babamlaencok telefonla oynadığım icin tartisirizz
Hilal Büşra
#babamlaencok bilgi yarışması izleyip kim önce bilecek diye yarışırız
Müge musti
#babamlaencok Mac izlemeyi seviyorum, yorum yapar tutar ve herzaman iddaayi kazanir :-P canim babam benim, iyiki var!!!
Lu
#babamlaencok ben pasta yaparim o degerlendirme yapar olmamis...oooo bu cok guzel olmus...kremasi cok diye uzar gider :)))
Işık ?
#babamlaencok sohbet etme fırsatı bulduğumuz an pazar kahvaltılarımız ♥ Tüm aile bir araya toplanınca kahkahalar eksik olmaz
Floralmine
Bu aralar #babamlaencok ipad de oyunu güncellemem için tartışıyoruz :)
peloshko
#babamlaencok abur cubur alıp yeriz ehehe çok güzel oluyor annemden gizli gizli :)
Nihal Kuru
#babamlaencok karsılıklı oturup Türk kahvesi içer dedikodu yaparız
Ecem
#babamlaencok en cok market alışverişine birlikte gideriz çünkü ben bayılıyorum babamla alışverişe cıkmaya :)
Kbrakaan
#babamlaencok benim sakız patlatma sevdam yüzünden tartışırız bilirsiniz çiğnemeyenleri sinir eder
Cansu Tekin
Annemden sonra #babamlaencok ben eğlenirim
Pelin Ateş
#babamlaençok kıyafet konusunda tartışırız ikimizin zevkleri bir araya gelmez :D
Melisa Sönmez