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#babamlaencok

Babanızla en çok ne yaparsınız, ne konuşursunuz, nereye gidersiniz, ne yüzünden tartışırsınız? #babamlaencok hashtag'iyle bizimle paylaşın!
#babamlaencok bir babalar günü kutlayacak kadar düzgün bir insan olamadığına üzülüyorum...
Zeynep Sekban

#babamlaencok sohbet eder, tartışırız gerçi o başka telden ben başka teldenn bi de en çok gezmeyi severiz...
ÖZGE

#babamlaencok yürüyüş yaparım
Ayşe Nazlı Çiloğlu

#babamlaencok çay içeriz:)) hem hararetide alırr:))
Dilek&Uğur

#babamlaencok telefonla oynadığım icin tartisirizz
Hilal Büşra

#babamlaencok bilgi yarışması izleyip kim önce bilecek diye yarışırız
Müge musti

#babamlaencok Mac izlemeyi seviyorum, yorum yapar tutar ve herzaman iddaayi kazanir :-P canim babam benim, iyiki var!!!
Lu

#babamlaencok ben pasta yaparim o degerlendirme yapar olmamis...oooo bu cok guzel olmus...kremasi cok diye uzar gider :)))
Işık ?

#babamlaencok sohbet etme fırsatı bulduğumuz an pazar kahvaltılarımız ♥ Tüm aile bir araya toplanınca kahkahalar eksik olmaz
Floralmine

Bu aralar #babamlaencok ipad de oyunu güncellemem için tartışıyoruz :)
peloshko

#babamlaencok abur cubur alıp yeriz ehehe çok güzel oluyor annemden gizli gizli :)
Nihal Kuru

#babamlaencok karsılıklı oturup Türk kahvesi içer dedikodu yaparız
Ecem

#babamlaencok en cok market alışverişine birlikte gideriz çünkü ben bayılıyorum babamla alışverişe cıkmaya :)
Kbrakaan

#babamlaencok benim sakız patlatma sevdam yüzünden tartışırız bilirsiniz çiğnemeyenleri sinir eder
Cansu Tekin

Annemden sonra #babamlaencok ben eğlenirim
Pelin Ateş

#babamlaençok kıyafet konusunda tartışırız ikimizin zevkleri bir araya gelmez :D
Melisa Sönmez
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