SANDA SPA’dan yepyeni masaj deneyimi 'Satsuma Breeze Massage' ile babanızı şımartın...





Türkiye’nin ilk ve en büyük spa zinciri SANDA SPA, Türkiye’de bir ilk olan, yepyeni bir masajı hayata geçirdi. Kökeni Japonya’ya dayanan, zengin C vitamini deposu ile doğal anti-aging etkisi olan satsuma meyvesi, SANDA SPA ayrıcalığıyla benzersiz bir masaja dönüştü. SANDA SPA’nın uzman terapistleri tarafından, satsumadan özel olarak üretilen yağ ile uygulanan bu masaj, güneşten yıpranan cildin tazelenmesine katkıda bulunuyor, ferahlatıcı bir deneyim vadediyor. Satsuma, içinde bulunan folik asit ve C vitamini deposu ile cildi yenilemeye, parlaklık ve canlılık vermeye yardımcı oluyor. Babalar Günü’nde babanıza, SANDA SPA’nın en yeni masajı Satsuma Breeze Massage armağan ederek, bu çok özel keyifle onu şımartabilir, sıcak yaz günlerine ferah bir mola vermesini sağlayabilirsiniz.Türkiye’de ilk defa uygulanan, yepyeni bir masaj deneyimi bu yılki Babalar Günü hediyelerine damgasını vuruyor. SANDA SPA’nın, satsuma meyvesinden özel olarak üretilen satsuma yağıyla uygulanan en yeni masajı Satsuma Breeze Massage, doğanın tazeliğini vücuda taşıyor. Babanıza Satsuma Breeze Massage hediye ederek, bu ayrıcalıklı deneyimi ilk yaşayanlardan biri olmasını sağlayabilirsiniz.Babanıza Satsuma Breeze Massage hediye ederek çok özel bir masaj deneyimi yaşamasını, masaj sonrasında ikram edilen Satsuma Shot ile Spa Lounge’da serin ve keyifli bir mola vermesini sağlayabilirsiniz.50 dakikalık Satsuma Breeze Massage, bir adet alınırsa 185 TL yerine 155 TL, iki adet alınırsa 370 TL yerine 265 TL olarak fiyatlandırılıyor.