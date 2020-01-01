Babanıza sormanız gereken 20 soru

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Babanızı ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Bu sorunun yanıtını öğrenmek için bu 20 soruyu önce kendiniz yanıtlayın, sonra da cevaplarınızı babanızla birlikte gözden geçirin!



1. Araba kullanmayı kimden öğrendi?

2. Şu anda kaç kilo?

3. Ayakkabı numarası kaç?

4. Küçükken en sevdiği oyuncağı neydi?

5. Askerliğini kaç ay, nerede yaptı?

6. En son ne zaman doktora gitti?

7. En sevdiği kitap hangisi?

8. En son tatile kiminle, nereye gitti?

9. Dinlemekten asla bıkmayacağı şarkı hangisi?

10. İzledikleri arasında onu en çok etkileyen hangi film?

11. Annenize nerede ve nasıl evlenme teklif etti?

12. Ailesinden ayrı yaşamaya başladığında kaç yaşındaydı?

13. En son kime, ne hediye aldı?

14. Küçükken kime hayrandı?

15. Kendi anne/babasıyla en büyük kavgasını kaç yaşındayken, hangi nedenden ötürü yaptı?

16. Üzgün veya stresli olduğunda rahatlamak için ne yapar?

17. En sevdiği tatlı hangisi?

18. Şimdiye kadar ona yapılan en güzel sürpriz neydi?

19. “Küçükken büyüyence ne olacaksın?” sorusuna hangi yanıtı verirdi?

20. İlk kez kimin konserine, nerede, kimlerle birlikte gitti?



