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Yeni ASUS MeMO Pad 7 babalar günü için de en güzel hediyelerden biri olmaya aday

ASUS, bu yıl babalar günü için çok özel bir hediye seçeneği öneriyor: Tüm dünyayla beraber Türkiye’de de Haziran ayı içinde satışa sunulacak olan yeni MeMO Pad 7 tablet, babalar gününde hediyesinin hem işlevsel hem de eğlenceli olmasını isteyenler için en doğru tercihi oluşturuyor.



Hem incecik hem de inanılmaz hızlı bir tablet: Yeni ASUS MeMO Pad 7

Yeni ASUS MeMO Pad 7, babaların işlerini istedikleri yerden kolayca halletmelerini sağlıyor. Uzun batarya ömrü ve yeni nesil Android 4.4 işletim sistemiyle babalar artık tüm multimedya ve internet ihtiyaçları için devasa bilgisayarları kullanma derdinden kurtulmuş oluyor. ASUS MeMO Pad 7’nin çoklu dokunmatik 7.0 inç ekranı sayesinde son çıkan oyunları oynamak da oldukça keyifli. En ileri teknolojiye sahip dört çekirdekli Intel işlemci ve Bluetooth 4.0 desteği ile seyahat halindeyken bile iş yapmayı tercih eden babalar için ideal bir cihaz olan ASUS MeMO Pad 7, Micro SD kart desteği ve kablosuz görüntü aktarma gibi özelliklere de sahip.



ASUS MeMO Pad 7, satış fiyatı 449 TL’den başlıyor.