“Nasıl her evde bir kitap kütüphanesi olabiliyorsa, bir baharat kütüphanesi de olmalı” diyor Şef Umut Karakuş. Ve Aila Restaurant’ın baharat kütüphanesinden seçtiği özel baharatlarla hazırladığı tarifleri bizlere sunuyor ki, misafirlere hazırlayacak baharlık enerjik sofralarımız olsun.

Hazırlayan: Selen Okan

Fotoğraflar: Nurdan Usta







Lavantalı Ahtapot

Hazırlama süresi: 3 saat

8 kişilik

Malzemeler:

• 1 adet ahtapot

• 100 gr havuç

• 100 gr kereviz

• 100 gr kuru soğan

• 10 gr sarımsak

• 50 mm zeytinyağı

• 50 mm beyaz şarap

• 3 gr taze kekik

• 3 gr biberiye

• 5 gr taze lavanta

• 3 gr defne yaprağı

• 4 gr tane kişniş

• Tuz, karabiber

Vişne kreması için;

• 150 gr vişne

• 15 gr yeşil biber

• 30 gr keçi peyniri

Tarhana için;

• 100 gr Maraş tarhanası

• 15 gr salça

• 10 gr tereyağı

• 5 mm limon suyu

• 3 gr tuz

• 2 gr beyaz tane biber

• 30 mm zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bütün sebzeleri doğradıktan sonra bir tepsi içinde karıştırıp zeytinyağını ekleyin. Üstüne ise daha önceden dövülüp hazırlanmış olan ahtapotu yerleştirip beyaz şarap dökün. Üzerini folyo ile kapatıp daha önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 2.5 saat pişirin. 2 saatten sonra fırını sık sık kontrol etmeli ve piştiğine emin olunca çıkarmalısınız. Ahtapot fırındayken sunum tabağı için vişne kremasını ve tarhanayı hazırlayabilirsiniz. Vişnelerin tamamını bir tavada suyu bitene kadar kaynattıktan sonra yeşil biber ve keçi peynirini karıştırıp bir robot yardımı ile püre haline getirin. Tarhana için ayrı bir yerde salçayı zeytinyağında kavururken içine yaklaşık 5 bardak sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın, Maraş tarhanasını kırarak ekledikten sonra bir süre kaynatın. Ardından kalan malzemeyi ekleyip tadına bakın, çorba kıvamına gelene kadar kaynatmalı ve sonra ateşten almalısınız.



Sunum için:

Izgaralanmış ya da tavada ızgara edilmiş pazı yapraklarını tuz karabiber ve tereyağı ile çeşnilendirip tabağın orta kısmına yerleştirin. Bir tarafına tarhana çorbasını döktükten sonra pazının üstüne ahtapotu dizin. Tabağın diğer tarafına da vişne kremasını sürdükten sonra baharatlardan yoğurt tozu ve fırında kurutulmuş pazı sapları pudrasını üstüne serpebilirsiniz.







Topik

Hazırlama süresi: 2.5-3 saat

8 kişilik

Malzemeler:

• 2 kg kuru soğan

• 200 gr tahin

• 25 gr toz şeker

• 150 gr zeytinyağı

• 5 gr tarçın

• 3 gr tuz

• 3 gr karabiber

• 500 gr nohut

• 5 gr mürekkep sosu

• Kuş üzümü

• Çam fıstığı



Hazırlanışı:

Kuru soğanları bol suda bütün suyu çektirene kadar pişirdikten sonra tahin, şeker, zeytinyağı, tarçın ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. En son bir saat boyunca elma suyunda bekletilmiş kuş üzümünü ve kavrulmuş çam fıstıklarını ekleyip karıştırın. Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ayrı bir yerde haşlayın. Sonra bir robot yardımıyla tuz ve zeytinyağını ekledikten sonra ince kıvamlı bir hamur haline getirin ve mürekkep sosunu ekledikten sonra bir süre dinlendirin. Nohut hamurunu bir streçin ortasında ince bir şekilde açın. Bu şekil kare olacak şekilde etrafını düzeltip orta kısmına soğanlı harcı koyun. Her iki tarafından üstüne doğru katlayarak sarın. Elinizle istediğiniz gibi şekil verin.



Sunum için:

Bir tepsinin alt yüzünü ters çevirerek çok ince bir şekilde süzme yoğurt sürün ve 60 derecede 25 dakika pişirin. Kuruyan yoğurtları bir robot yardımıyla toz haline getirerek yoğurt tozu elde edin. Topik üzerine yoğurt tozunu ve üzerine de portakal kabuğu rendesini ve onun üzerine zeytinyağını dökerek sunumu tamamlayın.







Pastırma turşusu

Hazırlama süresi: 12 gün

8 kişilik

Malzemeler:

• 500 gr pastırma (dilimli Kastamonu antrikot)

• 1 lt elma sirkesi

• 300 mm zeytinyağı

• 3 gr tane beyaz biber

• 3 gr kırmızı tane biber

• 5 gr sarımsak

• 2 gr defne yaprağı



Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra turşu sosu elde edeceksiniz. Son olarak pastırmayı ekleyip ortalama 12 gün turşulanması için kapalı bir kapta bekletin.



Sunum için:

Kuru incir içi ve keçi peynirini bir robot yardımıyla püre haline getirin. Hazırlanan peynir kremasını tabağa bir palet yardımı ile çektikten sonra üstüne pastırmaları dizin. Pastırmanın üstüne sumak ekşisi ve zeytinyağını gezdirdikten sonra tabağınız hazır.



