Bakımlı ve güzel bir cilt için...

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Formsanté dergisi Sephora ve Algenist sponsorluğunda ünlü isimleri ve başarılı dermatologları bir araya getirdi. Güzelllik buluşmasında antiaging alanındaki yeni araştırmalar konuşuldu.

Sadece Sephora’da bulunan ve her cilt endişesi için bir çözüm sunan AlgenIst, kırışıklık karşıtı, sıkılaştırıcı, onarıcı, ileri yaşlanma karşıtı, yüzey yenileyici odaklı; krem, serum, yağ, temizleyici ve maske ürünleri ile güçlü bir cilt bakım serisi sunuyor.



Formsanté dergisinin Sephora ve Algenist sponsorluğunda düzenlediği güzellik buluşması Ortaköy House Cafe’de gerçekleşti. Davete başarılı dermatologlar ile Ayşe Tolga, Emine Ün, Ece Vahapoğlu, Irmak Ünal, Zeynep Mansur, Hande Kazanova, Şebnem Özinal’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Toplantıda antiaging alanındaki yenilikler ve son buluşlar konuşuldu. Algenist San Francisco merkez laboratuvarı Kıdemli Ürün Geliştirme Müdürü Jessie Reder, Algenist Genius yaşlanma karşıtı ürün serisinin doğuş sürecini anlattı: “Mikroalg; biyoteknoloji uzmanlığından doğan yosun biliminden gelen bir bileşen. En zorlu çevre koşullarında dahi yaşayabilen mikroalg’ler, Algenist’in klinik cilt bakım uzmanlığı ile birleşerek genç ve güzel bir cilt için gerekli desteği sağlamaya yardımcı oluyor.” Davete katılan ünlü isimler toplantı sonrasında cilt taraması yaptırarak ciltlerinin derin katmanları hakkında bilgi sahibi oldular.