Bakışlara alışın

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Önce ‘ben buna nasıl sığarım?’ desem de, koltuğa oturduğumda, hayatta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha anladım. Mazda MX-5, durduğu yerde bile diğer sürücüleri gaza getirebiliyor

Yazı: Arzu Sözeri



Bu spor otomobil, dış tasarımı ile yaşayacaklarınızı anlatıyor zaten. Gövde stili, düşük ağırlık merkezi, geniş alaşımlı jantlar, çift egzoz, açılır sert tavan... Üzerine bir de hayran bırakan yol tutuşu eklenince, değmeyin keyfime.



Açık hava keyfi

İki koltuklu otomobilde, direksiyon üzerinde bulunan kumandalar sayesinde ellerimi direksiyondan çekmeden bütün özellikleri kullanabiliyorum. Ama asıl keyfi, güneşli günlerde üstü açık halde gezerken çıkıyor desem yeridir. Üzerinin açılması maksimum 12 saniye sürüyor. Bunun için aracın durması, vitesin P konumuna getirilmesi ve tavanda bulunan kilidi açıp ön konsoldaki düğmeye basmak yeterli. Sinyal sesiyle işlemin tamamlandığını anlamak mümkün. Katlanan tavan, sürücü kabini ile bagaj alanı arasında depolandığından, bagaj kapasitesinde bir değişiklik de olmuyor.



