Mezuniyet baloları, doğum günü partileri, düğünler, nişanlar, davetler… Yaz ayları yaklaşırken, şıklık yarışına da hazırlanmamız gerekiyor. Davetlerde, balolarda, düğünlerde en şık olmak için, gözlerin üzerimizde olması için, herkesin bizi konuşması için elbise seçiminde dikkat etmemiz gereken küçük ama önemli kurallar nedir? İşte, baloların, davetlerin yıldızı olmak isteyenler için, 5 altın kural.

1. Bedeninizi iyi analiz edin

Unutmayalım, moda sektörünün medyada resmen kabul edilmeyen gizli amacı, kusur kapatmaktır. Seçeceğimiz elbiselerde, vücudumuzda pek de hoşumuza gitmeyecek bazı detayları kapatarak, daha kusursuz bir görünüme kavuşabiliriz. Elbette hepimiz çok güzeliz, bedenimizle de barışığız ancak geçen ay yaşadığımız küçük depresyon sırasında tatlılara, dondurmalara, keklere biraz fazla odaklanmış olabiliriz. Bu da karnımızda minik bir göbişe veya basenlerimizde küçücük bir fazlalık olarak bize dönmüş olabilir. Paniğe gerek yok, psikolojiyi düzeltince sıkı bir yürüyüş programı, biraz ağırlık, biraz yoga, uygun da bir rejimle o kilolara gidecek. Ama davet, bu hafta ve bu fazla kilocukların şimdilik saklanması gerekiyor. İşte bu yüzden, “beğenmediğimiz” detay vücudumuzun neresindeyse, o noktayı dikkatlerden uzaklaştıracak bir elbise modeli seçmek doğru olur. Örneğin, bu sıralar basenlerimiz mi canımızı sıkıyor. Dikkati kalçalarımızdan, omuzlarımıza çekmeye ne dersiniz? Sade ama askılı, omuzlarımızı açıkta bıraka



2. Renk tercihi hayatidir





3. Ayakkabınıza herkes bakacak

Ortada bir şıklık yarışı varsa, bütün rakiplerinizin size baktığında ilk dikkatini çekecek nokta, ayakkabılarınız olacaktır.



4. Makyajınız tarzınızı tamamlayacak

Makyaj konusunda tercihler, çok kişisel olmakla beraber, bırakmak istediğiniz etkiye özel bir makyaj yaptırmayı isteyebilirsiniz. Eğer, ailenin küçük kızı olarak görüdüğünüz bir aile davetine katılıyorsanız ve artık yetişkin bir birey oduğunuzu aile bireylerinize hatırlatmak istiyorsanız, gözlerinize otoriter bir bakış kazandıracak koyu bir makyajı uygulayabilirsiniz. Ya da yakın arkadaşlarınızın sade kır düğününe katılacaksınız, doğanın güzelliği içinde doğallığınızı vurgulayacak ve herkesin hoşuna gidecek “yok gibi” hafif bir makyaj size puan kazandırabiliriz. Makyajı da hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan bir silah gibi düşünün. Tüm gece boyunca etrafa o makyajla ateş edeceksiniz.



5. Ve kendinize güvenin

Şu altın kuralı da unutmayın. İstediğiniz kadar şık olun, dilediğiniz kadar eşsiz tasarımlarla arz-ı endam eyleyin, bir davette, bir baloda, bir toplantıda, kendinize güvenmediğinizi hissedilirse, tüm etkileyiciliğiniz kaybolur, özenle seçilmiş elbiseleriniz, aksesuarlarınız, mücevherleriniz hep yalan olur. En güzel kıyafetleri seçin, giyin, takın, takıştırın ama kendinize güvenmeyi, kendinizi sevmeyi, kendinizle barışık olmayı da unutmayın. İyi eğlenceler.



Unutmayalım, moda sektörünün medyada resmen kabul edilmeyen gizli amacı, kusur kapatmaktır. Seçeceğimiz elbiselerde, vücudumuzda pek de hoşumuza gitmeyecek bazı detayları kapatarak, daha kusursuz bir görünüme kavuşabiliriz. Elbette hepimiz çok güzeliz, bedenimizle de barışığız ancak geçen ay yaşadığımız küçük depresyon sırasında tatlılara, dondurmalara, keklere biraz fazla odaklanmış olabiliriz. Bu da karnımızda minik bir göbişe veya basenlerimizde küçücük bir fazlalık olarak bize dönmüş olabilir. Paniğe gerek yok, psikolojiyi düzeltince sıkı bir yürüyüş programı, biraz ağırlık, biraz yoga, uygun da bir rejimle o kilolara gidecek. Ama davet, bu hafta ve bu fazla kilocukların şimdilik saklanması gerekiyor. İşte bu yüzden, “beğenmediğimiz” detay vücudumuzun neresindeyse, o noktayı dikkatlerden uzaklaştıracak bir elbise modeli seçmek doğru olur. Örneğin, bu sıralar basenlerimiz mi canımızı sıkıyor. Dikkati kalçalarımızdan, omuzlarımıza çekmeye ne dersiniz? Sade ama askılı, omuzlarımızı açıkta bıraka elbise modelleri ile dikkatleri kalça bölgemizden omuzlarımız yükseltebiliriz. Saç konusunda da biraz iddialı bir modelle, gözleri iyice yukarı kaldırabiliriz. Balo elbiseleri renkleriyle de anı fotoğraflarında dikkat çekecek stratejik değere sahip kıyafetlerdir. Öyle ki, hepimiz biliyoruz, renk seçimi o kadar önemlidir ki, bir düğünde beyaz rengi gelinden başka kimsenin giymemesi istenir. Giyene de, akrabaların yargılayıcı bakışları arasında cehennem azabı çektirilir. Dolayısıyla, elbisenizin sadece tarzı değil, rengi de önemli bir seçim kriteridir. Bu konuda size küçük bir tavsiye verelim. Davetten önce, davetin verileceği salonun fotoğraflarına ulaşmaya çalışın ve salondaki hakim rengi tespit ettikten sonra, bu hakim renk ile kontrast oluşturacak bir elbise tercih etmeyi deneyin. Böylece fotoğraflar çekildiğinde, tüm anı fotoğraflrında en fazla dikkat çekecek, ortamda parlayacak yıldız siz olacaksınız. Ancak tabi ki, aksesuarlarınızla üzerinizdeki renk çeşidini artırarak, birçok alanda uyumlu renklere sahip olabilirsiniz.Ortada bir şıklık yarışı varsa, bütün rakiplerinizin size baktığında ilk dikkatini çekecek nokta, ayakkabılarınız olacaktır. Topuklu ayakkabı seçerken, eğer ayaklarınızın güzelliğine, bakımına güveniyorsanız, ayakkabıyı değil, ayağınızı ön plana çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Ayağınızı ince şekilde saracak, ayaklarınızın güzelliğini gösterecek bir ayakkabı modeli, sizi hem sade ve doğal, hem de etkileyici derecede güzel gösterebilir. Elbette ayakkabınızın elbisenizle uyumlu bir renkte olması da önemlidir ancak baştan tırnağa aynı renkleri tercih ediyorsanız, bu da gözü yorar. Ayakkabılarınızın elbisenizin altından kendini fark ettirecek farklı ama uyumlu renklerde olmasına özen göstermelisiniz.Makyaj konusunda tercihler, çok kişisel olmakla beraber, bırakmak istediğiniz etkiye özel bir makyaj yaptırmayı isteyebilirsiniz. Eğer, ailenin küçük kızı olarak görüdüğünüz bir aile davetine katılıyorsanız ve artık yetişkin bir birey oduğunuzu aile bireylerinize hatırlatmak istiyorsanız, gözlerinize otoriter bir bakış kazandıracak koyu bir makyajı uygulayabilirsiniz. Ya da yakın arkadaşlarınızın sade kır düğününe katılacaksınız, doğanın güzelliği içinde doğallığınızı vurgulayacak ve herkesin hoşuna gidecek “yok gibi” hafif bir makyaj size puan kazandırabiliriz. Makyajı da hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan bir silah gibi düşünün. Tüm gece boyunca etrafa o makyajla ateş edeceksiniz.Şu altın kuralı da unutmayın. İstediğiniz kadar şık olun, dilediğiniz kadar eşsiz tasarımlarla arz-ı endam eyleyin, bir davette, bir baloda, bir toplantıda, kendinize güvenmediğinizi hissedilirse, tüm etkileyiciliğiniz kaybolur, özenle seçilmiş elbiseleriniz, aksesuarlarınız, mücevherleriniz hep yalan olur. En güzel kıyafetleri seçin, giyin, takın, takıştırın ama kendinize güvenmeyi, kendinizi sevmeyi, kendinizle barışık olmayı da unutmayın. İyi eğlenceler.