Bambaşka bir Tempo

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Türkiye'nin en kült dergilerinden Tempo yeni yüzü ve içeriğiyle bugün okurlarının karşısına çıktı. ‘Üst düzey bir yaşam tarzı ve yüksek kültür dergisi’ olarak tanımlanan yeni Tempo, biyografilerden düşünce yazılarına, sanat-tasarımdan, stil hikâyelerine uzun süre okunacak ve saklanacak konulara yer veriyor.

Yayım hayatında 28 yılı geride bırakan Tempo dergisi, logosundan kağıt kalitesine, içeriğinden tasarımına baştan aşağı yenilendi. Yenilenen teknik özelliklerin başında kağıt kalitesi özellikle dikkat çekiyor. Bundan sonra Tempo'nun kapağı 300 gram, iç sayfaları ise 115 gramlık parlak kuşe kağıda basılacak.

“Yaşam tarzına derinlik katma” felsefesiyle yolan çıkan dergi içeriğinin kilit kelimesi 'hikâye'. “Bilgi sahibi olduğumuzu sandığımız konulara ne kadar hakimiz?” diye soran Tempo yazı işleri kadrosunun hedefi biyografik, düşünsel konularda olduğu kadar sanat, tasarım, stil gibi yaşam tarzı konularında da okurlarına derinlemesine hikayeler sunmak.

Tempo'nun ekim sayısında bu hedefe örnek olarak Nuri Bilge Ceylan portresi, Jane Birkin&Serge Gainsbourg aşkı, Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupery'nin yaşam öyküsü gibi konular göze çarpıyor. Ayrıca dünyaca ünlü çağdaş performans sanatçısı Ulay ile röportaj, Türk tasarımcıların son işleri, 50 yaşında James Bond kızı olarak bir devrime imza atan Monica Bellucci ile söyleşi de öne çıkan başlıklar. Bellucci aynı zamanda dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçılarından Rankin'in sanatsal bir karesiyle derginin ekim kapağında yer alıyor.

Okurlarının alışık olduğu üzere düşünce konularından uzaklaşmayan dergi, farklı fikirlere kapı aralayan makalelerini sürdürüyor. Yeni sayısında “Vicdan nedir?” sorusunun kavramsal yanıtı, aralarında Murat Menteş, Oya Baydar, Mehmet Y.Yılmaz ve Murat Belge'nin de olduğu kalemlerin satırlarıyla Tempo okurlarına ulaşıyor.

Dünyaca ünlü yazar Stephen King “Bir romancı üretken olabilir mi” başlıklı yazısıyla okurlarını başka bir sorgulamaya götürürken, Onur Baştürk daha popüler bir alana uzanıp Soho House İstanbul'un müdavimlerini anlatıyor.

Dergi yeni yüzüne ve içeriğine uygun pek çok etkinlik ve projede de okurlarıyla bir araya gelmeyi hedefliyor.