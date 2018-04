Onlar tutkulu kadınlar! Onların aşkı bambaşka! Kimi uçmaya, kimi hıza, kimi dalmaya, kimi koşmaya aşık. Bu tutkuları onları kendi alanlarında ‘en iyi’ yapıyor, yetmiyor ‘mutlu’ ediyor, yetmiyor ‘güçlü’ kılıyor. Runtalya birincisi, maraton yarışçısı Lütfiye Kaya; Türkiye’nin yolcu uçağı uçuran ilk kadın pilotu Alev Hottin Kılıçkeser; 12 yarışta finish’i gören otokros yarışçısı Oya Eren; serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen ve Fikir Sahibi Damaklar Hareketi’nin lideri Defne Koryürek herkese ilham veren hikayelerini bizimle paylaştı.



Yazı: Mürsel Çavuş



SERBEST DALIŞ ŞAMPIYONU ŞAHIKA ERCÜMEN

“İSTEDIKTEN SONRA HEDEFLER KÜÇÜLÜR”

Şahika Ercümen ailesinin tek çocuğuydu, alerjik astım problemi vardı ve evden hiç dışarı çıkmıyordu. Bir gün okul gezisiyle gittikleri havuz dalışında herkesten uzağa gitti, hocalar da, “Bu sporu mutlaka yapmalısın” dedi. Ailesini ikna etmesi zor oldu. Kaygılanıyorlardı. Dalışa başladığında ise astım problemini aşmakla kalmadı, aynı zamanda birçok dünya rekoruna imza attı. Mesela tek nefesle paletli 70, paletsiz 60 metreye daldı, buzun altında 110 metre giderek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. “Dalıştan önce astımdan dolayı hiçbir şey yapamazken bir anda engellerin, sınırların olmadığı bir dünyayla tanıştım” diyor. Su altında günde iki saat geçiyorsa, 4-5 saat de yüzme, meditasyon gibi başka egzersizler yapıyor. Meditasyon nefes tutmasını ve odaklanmasını sağlıyor. “Rekor denemelerinde tek hakkınız var, rekora konsantre olmalısınız, meditasyonla bunu başardım.” Hareketsizken nefesini 5-6 dakika tutuyor, paletle dalarken ise 2.5-3 dakika...

“Beni hiçbir şey yıldıramadı, su altında olmayı, su üstünde olmaktan daha çok seviyorum. Derinlerdeyken her an mutluyum. Her gün kendimle ilgili yeni şeyler keşfediyorum. Sınırlarımı zorlamak hoşuma gidiyor. Tek bunaltan şey bir dönem sponsor bulamadığım için neredeyse rekor denemesinden vazgeçecek duruma gelmek oldu” diyor.

2001’den beri milli takımda. Beslenme uzmanlığında master yapıyor, okulu bitirince sporu ve beslenmeyi bir arada yürütecek. “Buz altı dalışında rekor bayanlarda 70, erkeklerde 100 metreydi, Alman dalgıç 108 yapınca iki hafta içinde onu geçtim. İstedikten sonra hedefler küçülür, onları biz büyütüyoruz. Yetenek bir noktaya kadar, kim daha çok istiyorsa o kazanır.” Şimdi hedefi hem 100 metrenin altına inmek, hem de engellilerin, kadınların bu spora başlamasını sağlamak. Hayatını değiştiren sporla herkesin tanışmasını istiyor.